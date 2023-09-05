人民网北京9月5日电 （记者孙博洋）3日，“领跑标准助力服务领域绿色高质发展论坛”在中国国际服务贸易交易会环境服务专区举办。

据悉，论坛上，来自国家绿色产品评价标准化总体组、中国标准化研究院资源环境研究分院、企业标准“领跑者”工作办公室、全国服务标准化技术委员会、全国碳排放管理标准化技术委员会的相关专家，分别就绿色产品标准体系建设、绿色产品评价国家标准、绿色产品认证、我国标准创新型企业梯度培育办法、“领跑者”制度实施、现代服务业标准化、碳排放核算报告与碳足迹标准等方面，做了相关主题报告和解读。

据悉，为进一步推进“领跑者”产品的推广应用，国家领跑者酒店产品推荐目录上线仪式在本次论坛上开启。

据中国标准化研究院相关负责人介绍，该目录由中国饭店协会联合“领跑者”工作机构-中国标准化研究院共同发起，实现了中国饭店协会绿色饭店数据在线服务平台以及中国饭店业“领跑者”供需对接平台在功能上的对接和联动，将成为“绿色饭店”评选的重要依据。首批入驻平台的产品品类85个，产品型号676个。后续“领跑者”工作机构还将联合易派客，在工业品领域以质量分级及“领跑者”评价要求为基础，推动高质量供应链建设，助力更多行业高质量发展。

据悉，随着“领跑者”制度在服务领域的推动实施，服务领域推出了一批“领跑者”标准，目前标准已覆盖物流、保健服务、互联网、再生资源回收管理、旧货零售服务、汽车救援与维修、污水处理运营服务、银行网点服务、金融信息服务等20多个类别，截止目前，已发布42项标准，涉及23个重点领域，为服务领域先进标准体系建设探索了新方式。本次论坛上发布了42项服务领域“领跑者”团标，同时为10家在服务领域标准化建设助力服务质量提升中做出突出贡献和创新贡献的“领跑者”评估机构和19家参与服务领域“领跑者”团体标准编制的单位代表颁发了证书。

(责编：王连香、高雷)

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