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商务部：四方面推动区域市场一体化

2023年09月05日16:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者孙红丽）9月5日，商务部召开商务领域推进长三角区域市场一体化专题新闻发布会，商务部市场建设司司长周强在会上表示，我国地区间的禀赋资源和发展水平并不一致，建设统一大市场需要系统协同、稳妥推进。率先实现区域市场一体化，是建设全国统一大市场的必然要求和重要途径。

周强表示，商务部高度重视区域市场一体化建设，立足商务工作“三个重要”定位，推动长三角等区域市场一体化，以点带面促进建设全国统一大市场。

一是构建一体化机制，促进区域商务协同深化。此前，长江中游湘鄂赣商务部门已经签署了《长江中游三省畅通商品流通合作协议》，川渝商务主管部门也签署了合作框架协议。今天，长三角地区签署了商务发展合作协议。下一步，将指导各地认真落实合作协议，加快推动京津冀健全合作机制、粤港澳大湾区提升一体化水平。

二是深化规则制度衔接，促进区域要素顺畅流动。目前，粤港澳探索规则衔接已取得初步成效，形成了第一批20个粤港澳大湾区规则衔接机制对接典型案例。下一步，商务部将推动各区域进一步完善规则制度，对接国际高标准经贸规则，促进市场要素在更大范围畅通流动。

三是推动商贸设施互联互通，促进区域流通提质增效。京津冀已推动出台冷链物流储运销区域标准，形成区域互认互通共享机制。苏浙皖正在筹建物流标准化联盟，进一步深化长三角物流合作。下一步，商务部将聚焦供应链创新与应用、商贸流通创新发展、物流标准化数字化建设等工作，推动区域商业基础设施进一步互联互通。

四是发展新业态新模式，促进区域经济转型升级。粤港澳、长三角等地大力发展跨境电商，在区域内形成较为完整的产业链，为区域经济发展注入新动能。下一步，商务部将以线上线下融合、内外贸融合为重点，加快商贸数字化发展，以数字赋能加速区域市场一体化建设。

(责编：孙红丽、高雷)
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