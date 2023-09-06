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江苏：到2025年城乡居民体育消费总规模超3000亿元

2023年09月06日08:12 | 来源：新华社
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原标题：江苏：到2025年城乡居民体育消费总规模超3000亿元

　　江苏省体育局5日印发《体育强省建设三年行动计划（2023-2025年）》，提出江苏到2025年人均体育场地面积达到4.2平方米，体育产业总规模超过7200亿元，城乡居民体育消费总规模超过3000亿元。

　　行动计划提出全民健身、赛事活动、竞技体育、青少年体育、体育消费、体育服务和治理水平等11项重点任务，将通过加强组织领导、落实支持政策、鼓励社会参与的方法保障实施。

　　未来三年，江苏将持续完善城市社区“10分钟体育健身圈”、农村乡镇“15分钟体育健身圈”，增加球类等功能性体育场所供给，推动全省室外公共健身设施器材全部实现闭环管理。到2025年，新增体育公园（广场）130个、步道2000公里、室外灯光球场1000个，人均体育场地面积达到4.2平方米，并推动具备开放条件的学校体育场地全部向社会开放。

　　江苏将进一步深化体教融合，创新项目共同体学校协同合作机制。同时要推进各级各类学校设置教练员岗位，吸纳优秀退役运动员到学校工作。此外还将推进各级各类体校建设发展，到2025年参与县级体育督查的64个县（市、区）少年儿童体育学校全部达到有组织机构、有教练队伍、有场馆设施、有经费保障、有训练竞赛、有人才输送的“六有”标准，并实现全省青少年运动员义务教育在普通中小学就读全覆盖。

　　计划提出，到2025年，江苏体育产业总规模超过7200亿元，服务业增加值占体育产业增加值的比重超过70%。要大力发展体育竞赛表演业，延伸扩大相关消费规模。促进农文体旅融合发展，创新体育消费场景，到2025年，全省城乡居民体育消费总规模超过3000亿元。

　　江苏还将进一步提升体育服务和治理水平。优化整合体育场馆、国民体质监测、体育赛事活动、体育社会指导员、体育社会组织、全民健身设施等管理和服务系统，打造一体化体育服务数字化新模式。同时强化对体育类校外培训机构、发行预付卡健身企业的监管等。（记者王恒志）

(责编：曹淼、李源)
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