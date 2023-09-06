原标题：吉林：紧抓“金九银十”拓展文旅消费新空间

进入九月，长白山秋色初显。一大早，长白山北景区游客集散中心就开始热闹起来，游客们按购票时段排队等待集中上车，从这里开始期待已久的长白山景区之旅。

“金九银十”是秋季旅游黄金时段，为应对客流高峰，长白山北景区采取山门下移、分时分段预约等方式，提高游客运输安全性和游览舒适度。据统计，截至8月31日，长白山景区累计接待游客187.14万人次，同比增长231.16%，较2019年增长4.65%。

“我们还投入5000多万元，对长白山景区内的道路、标识系统、公共服务设施进行改造提升。”长白山保护开发区管理委员会旅游和文化体育局局长耿德勇表示，立足于长白山的地质地貌、森林生态、水文气象等研究，保护区建成了集资源保护、科研教学、自然教育和地学旅游为一体的综合性地质公园，围绕地质生态、休闲康养、冰雪运动、研学科普打造全链条旅游业态。

据悉，为进一步拉动文旅消费，助力吉林省“万亿级”旅游产业快速发展，吉林省文化和旅游厅将于9月至10月开展“吉林‘驾’期·畅游金秋”文旅主题活动，通过产品整合、政策激励、活动引领等手段，推出3大板块16项系列活动，为游客带来别样的秋季体验。

吉林省文化和旅游厅副厅长陈思宇介绍，“金九银十”期间，吉林将重点推出7大类157款秋季文旅产品，涵盖自然观光、主题街区、休闲体验、民俗风情、互动娱乐、文化演艺、亲子研学等多个类型。其中，最具代表性的有辽源市悦动辽源欢乐荟、白山市松花江生态旅游风景区、四平市仁兴里沉浸式文旅街区、长白山猛犸象主题公园等。

今年以来，“夜经济”逐渐成为促消费新宠。因“西游”主题夜游活动火爆出圈的长春动植物公园、将国潮文化和消费业态相结合的梅河口东北不夜城、拥有独特民俗风情的延吉“网红弹幕墙”……吉林各地不断打造新场景新业态，以高质量供给引领和创造市场需求。

(责编：曹淼、李源)

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