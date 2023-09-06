人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央气象台发布暴雨黄色预警

2023年09月06日08:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月6日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月6日08时至7日08时，福建东部和南部、广东中东部、江西南部、湖南东南部、海南岛中部、台湾岛西部等地部分地区有大到暴雨，其中，福建东南部沿海、广东东北部和东南部沿海、江西南部等地部分地区有大暴雨（100-180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作；

2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导；

3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年服贸会新观察：智慧体育迎来“未来时代”
　　人民网北京9月6日电 （欧阳易佳）浅滩冲浪、AI足球、智能健身房……9月2日至6日，2023年服贸会体育专题在北京首钢园举办。今年的体育服务专题展科技味十足、体验感满满。…
服贸“奇遇记”：“服”气满满 共享美好生活
　　人民网北京9月6日电 （记者翁奇羽、申佳平）开启一次远程驾驶，制作一盏传统灯笼、体验一回智能健康监测……2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）上，各大主题展台依旧热闹非凡，许多观众前来“打卡”新产品、新应用，感受“服”气满满的美好生活。 作为中国扩大开放的重要窗口，今年服贸会以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题，继续设置金融服务、文旅服务、教育服务、体育服务、供应链及商务服务、工程咨询与建筑服务、健康卫生服务、环境服务以及电信、计算机和信息服务九大专题，吸引了来自全球的“新老朋友”踊跃参展，共59个国家和24个国际组织设展办会，总数比上届多12个。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部