刘园园

粤港澳大湾区建设又有重要进展。

日前，国务院印发的《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》（以下简称《河套规划》）正式发布。9月5日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，对该规划有关情况进行了介绍。

明确河套合作区三大定位

国家发展改革委党组成员郭兰峰在发布会上介绍，河套深港科技创新合作区（以下简称河套合作区）是粤港澳大湾区建设的一个重要支点。

科技日报记者了解到，河套合作区地处香港特别行政区北部和深圳市中南部跨境接壤地带，是香港北部都会区与广深港科技创新走廊的天然交汇点，面积约3.89平方公里。其中，深圳园区面积3.02平方公里，香港园区面积0.87平方公里。

“《河套规划》是推进河套合作区开发建设的基础性文件。”郭兰峰表示，这份文件明确了河套合作区的三大定位，即深港科技创新开放合作先导区、国际先进科技创新规则试验区、粤港澳大湾区中试转化集聚区。

据介绍，《河套规划》提出4项重大任务：一是协同香港推进国际科技创新，明确要推动深港双方园区协同发展，联手打造国际一流科技创新平台等；二是建设具有国际竞争力的产业中试转化基地，明确要推动新一代信息技术产业突破发展，支持先进生物医药技术创新应用，加快布局人工智能与数字经济发展的前沿领域；三是构建国际化的科技创新体制机制，明确要便利科研人员进出，全面接轨国际科研管理体制机制等；四是打造汇聚全球智慧的科技合作平台，明确要深化国际交流与合作，完善全方位科研服务等。

郭兰峰解读说，国务院印发《河套规划》，以横琴、前海、南沙和河套为主的粤港澳大湾区重大合作平台体系框架更加清晰完善。其中，河套在这4个平台里面积最小，但其科技创新特色明显，集中承载了一批深港科技创新资源，在推动打造协同创新高地、有效支撑大湾区国际科技创新中心建设方面可以发挥重要作用。

支持深港多方面开展深度合作

“香港拥有雄厚的科技力量，是支撑香港繁荣发展的基础，也是国家战略科技力量的重要组成部分。”科技部党组成员、秘书长林新在发布会上表示。

林新介绍，科技部高度重视内地和香港的科技合作，从2004年开始，双方就建立了科技合作委员会机制，共同研究磋商，在科技政策衔接、科技项目等方面采取了一系列务实措施。

其中包括：支持香港科技力量融入国家创新体系，国家重点研发计划23个基础前沿类项目、自然科学基金优秀青年科学基金向香港开放，支持香港在优势学科和领域建设了一批国家重点实验室，在前海、河套、西丽湖等重点片区布局了一批科技合作平台，支持香港与内地开展产学研合作；推动出台深港科技合作便利化政策，中央财政科研经费过境支持香港科技发展，推动实现13万余台（套）大型科研仪器设备向香港开放共享；开展内地与香港科技人文交流，支持香港科学家参与国家科技政策、规划、咨询和项目评审，目前已经有千余位香港地区科技专家纳入相关科技专家库。

“下一步，借这次规划发布契机，科技部将落实规划部署，在区域科技创新整体布局中加大对合作区的支持力度，围绕国家所需，发挥香港和深圳所长，支持深港在科技项目、人才培养、创业孵化、科技金融、国际技术转移等各个方面开展深度合作。”林新表示，将推动重大科技项目和成果、高水平科研机构和团队在园区落地，支持开展基础前沿和重点产业领域科研攻关，打造原始创新和重要新技术策源地。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经