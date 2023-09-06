原标题：赤水河流域酱香白酒金沙产区高质量发展推进会召开

9月3日，赤水河流域酱香白酒金沙产区高质量发展推进会在金沙召开。中国酒业协会理事长宋书玉，毕节市委副书记、市长吴东来，毕节市委常委、常务副市长杨凌志，贵州省工业和信息化厅，贵州省白酒产业发展促进会，毕节市直相关部门主要负责人，金沙县委副书记、县长张铭，县四大班子领导，各县（市区）分管领导，华润啤酒（控股）有限公司副总裁、华润酒业总经理魏强，华润啤酒（控股）有限公司副总裁、金沙酒业党委书记、总经理范世凯，贵州大学酿酒与食品工程学院院长邱树毅，仁怀市红缨子高粱研究所所长涂佑能，贵州食品工程职业学院院长吴天祥等领导和专家等出席会议，权威媒体代表应邀参加会议。

宋书玉在讲话中指出，金沙产区作为中国白酒重要的产区之一，具有丰富的历史文化底蕴和独特的酿酒技艺，蕴含着无限的发展潜力和广阔的市场前景。贵州省为支持白酒产业发展制定了多项积极鼓励产业发展的政策指导，金沙产区也逐步形成了自己的产区优势和品牌优势。面对倚老传承、靠新创新的时代考题，他从“产城融合，以业兴城”“提升酿造，弘扬文化”“传承创新，以特致远”三个方面分享了产业发展的核心理念。他强调科技创新驱动，消费市场拓展是产业发展的永恒动力。要树立产业发展思维，重资产、长时间、缓回报是产业发展的内在逻辑，重文化、重生态、重传承、重人才是产业发展的核心，期望金沙产区企业踔厉奋发、不辱使命，为金沙产区高质量发展作出新的更大的贡献。

吴东来在讲话中指出，如今的毕节，政策、资源、人口“三大优势”叠加释放。白酒产业特别是赤水河流域酱香白酒金沙产区高质量发展迎来前所未有的重大机遇。从政策支持看，国务院批复同意《推动毕节高质量发展规划》，省委、省政府正全力推动赤水河流域酱香白酒高质量发展，金沙产区是贵州酱酒三大黄金产区之一，发展白酒产业正当其时、适逢其势。目前全市有白酒企业 36 家，产业规模不断壮大。毕节市加快建设金沙白酒工业园，做大做强以金沙窖酒为代表的白酒产业，带动其他梯次品牌酱酒共同发力，与仁怀、习水共同打造赤水河流域世界酱香白酒产业基地核心区。毕节市将以此次会议为契机，在新一轮酱酒发展中抢抓机遇、找准定位，充分发挥比较优势，全力推动白酒产业高质量发展。希望省工信厅和省有关部门、中国酒业协会及省白酒产业发展促进会等行业协会一如既往关心毕节、支持毕节，帮助宣传金沙酒，为毕节白酒产业发展多提宝贵指导意见。坚信在各位领导、各位专家和企业家朋友的大力支持下，金沙产区必将迎来跨越式发展的黄金期，成为赤水河流域一颗熠熠生辉的明珠，成为香飘中外、誉满世界的酱香白酒特色产区、优质产区和精品产区。

张铭作了金沙产区推介。他说，金沙酱酒特色产区，“特”在区位优越，“特”在生态天然，“特”在历史悠久，“特”在底蕴醇厚，“特”在扶持空前，“特”在发展可为，“特”在未来可期。金沙县紧盯贵州省打造金沙、仁怀、习水酱酒产业集群发展目标，将酱酒产业定位为全县“百亿级”产业集群优存量、扩增量，计划到2035年，把金沙打造成赤水河流域世界酱香型白酒产区核心区重要增长极。

华润啤酒副总裁、金沙酒业总经理范世凯在发言中说到，产区是白酒企业的立足之本，是白酒企业的核心表达。每一家企业都是金沙产区的一份子，金沙产区一定是酒企与产业上下游企业共享共建共存的产业集群。要在产区政府的指引领导下，形成高效互联、团结共建的联合体，不断展开广泛的战略合作，建设金沙产区成为产区品牌卓著、产品风格鲜明、生态保障牢固、文化旗帜独特的一流产区。

会上，中国酒业协会向金沙县人民政府授牌“赤水河流域酱香白酒金沙产区”；向金沙酒业技术研究院成立进行授牌；向金沙酱酒科技研发基地成立进行授牌。

在第二阶段会议中，邱树毅，涂佑能，吴天祥等专家学者围绕酒的诞生、金沙产区独特优势、金沙产区优势、酱酒使用红缨子糯高粱的必要性、白酒香气的舒适度、口感的细腻度、香和味的协调度等方面进行了主题演讲。随后，张铭向金沙产区企业代表金沙窖酒酒业有限公司授予“赤水河流域酱香白酒金沙产区”使用权限；向金沙县酒业协会授牌。

在世界酱香型白酒核心产区企业共同发展宣言签署仪式上，金沙产区白酒企业代表团集体签署《金沙产区宣言》，承诺在产区政府的引导下，形成共识，共同坚守金沙产区高质量发展的路径，把金沙酱香型白酒做大做强，享誉全国，走向世界。

会前，与会人员还到贵州金沙窖酒酒业有限公司、路德生物环保技术（金沙）有限公司、贵州雅图燊印刷包装科技有限公司、金沙县大美中小酱酒产业园现场观摩。

(责编：曹淼、李源)

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