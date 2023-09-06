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事关个人养老金！国家金融监督管理总局发布相关通知

2023年09月06日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为落实个人养老金相关制度要求，有序推进个人税收递延型商业养老保险（以下简称税延养老保险）试点与个人养老金衔接，国家金融监督管理总局印发了《关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》共16条，主要内容包括对税延养老保险试点与个人养老金衔接过程中的工作要求、业务调整、产品管理、保单转移等进行明确，对中国银行保险信息技术管理有限公司统筹做好客户信息确认、加强系统建设，以及税延养老保险试点保险公司业务操作、公告通知、信息报送等提出要求。

《通知》提出，个税递延型养老保险试点公司应当坚持依法合规、积极主动、便利操作原则，做好政策宣传，优化办理流程，维护客户合法权益，有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。

《通知》强调，中国银行保险信息技术管理有限公司应当加强个税递延型养老保险信息平台、银行保险行业个人养老金信息平台（以下简称银保行业平台）等建设和运营管理，支持个税递延型养老保险试点与个人养老金衔接。

(责编：罗知之、高雷)
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