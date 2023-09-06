立根铸魂 着力讲好中国工业故事
“提炼弘扬中国工业精神，塑造传播新时代中国工业形象是我们的使命。”近日，工业和信息化部工业文化发展中心（以下简称“工业文化发展中心”）主任何映昆就“新时代中国工业形象塑造与传播工程”接受采访时这样说。
文化影响贯穿工业化进程
工业革命是人类经济史上的一大转折点，世界大多数国家都先后走上了工业化道路。科学精神、人文精神等文化要素是孕育和推动工业革命的基因和灵魂，影响贯穿整个工业化进程。
纵观世界近现代工业发展史，工业化是技术、管理、文化等多维协同创新驱动的过程，一国在科技、产业、企业等硬实力和文化、品牌、标准等软实力上均实现了领先，或许才能真正被称为工业强国。
何映昆表示，土地、劳动力、资本、技术、数据等是驱动经济实现增长的主要生产要素，文化则是推动工业实现发展和跃升的重要生产要素。
何映昆认为，文化基因决定了各国工业化的路线和特征。随着经济社会发展进入新阶段，尤其是当工业化进行到一定阶段，文化对其工业发展的质效提升作用会更加突出。
他说，自去年以来，工业文化发展中心一直着力凝练弘扬中国工业精神，着力塑造传播新时代中国工业形象，统筹推进工业文化产业创新发展，强工业文化传播能力建设等。
文化赋能制造业高质量发展
中国工业70多年来从蹒跚起步，筚路蓝缕，探索走出了一条符合国情的工业化道路，我国制造业在规模上已连续13年位居世界前列，拥有31个大类179个中类609个小类，是全球制造业产业门类最齐全、产业体系最完整的国家。
当前我国工业正处于从“制造大国”向“制造强国”迈进的历史性跨越期，发挥好文化的力量，融合好文化要素，提高好工业文化软实力，是制造业高质量发展和制造强国建设的应有之义。
新时期促进文化赋能制造业，何映昆认为，工业文化发展中心需关注提炼弘扬中国工业精神，促进文化与产业、科技、产品、区域的融合，创新发展工业文化等方面。
在工信部支持和指导下，工业文化发展中心自去年组织实施“新时代中国工业形象塑造与传播工程”，是该中心落实相关决策部署，促进文化赋能制造业高质量发展的重要举措。
立根铸魂着力讲好中国工业故事
当今世界正经历百年未有之大变局，各种思想文化交流交融交锋更加频繁，中国经济已转向高质量发展阶段，中国工业正在向制造强国行列迈进。
这一时期迫切需要加快构建与制造强国相适应的工业文化软实力，讲好新时代中国工业化、中国企业故事，让世界读懂中国，更好认识认同中国工业。制造强国的建设既需要硬核技术、产品，也需要先进文化、生态。
据介绍，作为“新时代中国工业形象塑造与传播工程”八大重点工作任务之一，工业文化发展中心立足国内外的研究实践基础，初步构建了我国区域（城市）产业名片理论内涵和实践方法体系，在2022年6月发起实施了“区域（城市）产业名片打造计划”。
产业名片融合区域历史文化、城市特质、产业优势、发展理念等，是一个国家、一个区域、一个城市工业形象的特别彰显、产业实力的重要标识和经济影响力感召力的具体象征，能够有效拓宽产业发展空间、增强区域软实力、塑造提升城市形象。
据了解，自计划实施以来，得到了全国200余个地方和产业集聚区的积极响应。首批试点区域（城市）已经取得阶段性成果。今年该中心还将确定第二批试点区域（城市），联合国内智库完善产业名片的理论和方法体系，研究推出一批中国有影响力的产业名片，不断丰富产业名片打造的“中国实践”。
何映昆表示，文化发展中心将继续着力为工业发展立根铸魂，着力讲好中国工业故事，着力弘扬中国工业精神，着力推动世界工业文化交流，塑造形成创新开放、质优绿色、可亲可信的新时代中国工业形象，为制造强国和网络强国建设提供强大精神动力，为增强中国工业自信、文化自信提供坚实支撑。
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