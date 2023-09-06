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如何为养老金融注入新动力？ 专家：丰富产品体系加强养老金与投资市场配合

2023年09月06日10:20 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （欧阳易佳）个人养老金如何注入新动力？9月5日，在2023年服贸会全球养老金融大会上，来自银行、保险、基金、证券等领域的专家共议个人养老金应如何继续完善，与会嘉宾纷纷建议，应进一步加强养老金和投资市场的配合，丰富产品体系，推动个人养老金发展。

“随着人均可支配收入的增加，银发经济将成为拉动我国内需的强大动力以及经济高质量发展的新增长点。”《金融界》董事长张斌说，老吾老以及人之老，在“积极应对人口老龄化”背景下，养老金融的供给侧结构性改革势在必行，发挥资金融通作用，让每一位老年人享有幸福美满的晚年，是民之所盼、政之所向。

“我们需要更加重视养老问题，养老保障体系有待进一步优化完善。”中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云说，可以充分借鉴国际经验，探索利用企业撬动员工缴费意愿的方式，在员工充分知情并授权情况下，由企业代为开户缴费，同时对企业端采取税收减免、优惠等鼓励政策。

“我国面临人口老龄化高原的挑战，要加快发展二、三支柱养老金，减轻公共养老金的压力。”中国人民大学教授、中国养老金融50人论坛秘书长董克用发表主旨演讲时表示，我国养老金体系建设已取得巨大成就，但也面临严峻挑战，体系结构不平衡是我国养老金体系的主要矛盾，要变“储蓄养老”为“投资养老”，共享经济发展成果。

中国建设银行总行资产管理部副总经理任鹏认为，传统的养儿防老、家庭养老模式难以为继，社会化、专业化养老模式开始萌芽。养老金融，顺势而为，未来要在二、三支柱打通和互转机制方面多下功夫，建议研究发行特别国债充实基本养老金。

“近年来，老龄家庭资产占居民总资产中的比重快速提升，居民的资产收益来源更加多元化，居民对于资金安全的追逐也更加强烈。”北京银行零售业务总监李建营表示，客户对于个人养老金业务具备需求和积极性，作为金融机构，要做强财富管理能力、做深全生命周期的服务体系。

“人口老龄化、少子化给我们的养老带来很大冲击。”全国社保基金理事会原副理事长王忠民认为，在生命周期中如何做好养老规划至关重要，从长期来看，养老金投资是可以战胜市场波动的，在税收上也有望迎来持续改善。

(责编：杨曦、高雷)
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