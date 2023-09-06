走进河南省虞城县杨集镇谢店村，放眼望去，每户庭前栽有花，院后种有菜，整个村子显得生机盎然。村民袁新启介绍说，这种庭院经济可以形成“绿色循环”，养殖畜类产生的粪便，可为庭院内外的瓜果蔬菜、花草树木施肥，这些作物又可基本满足家人食用和畜类饲养。一个庭院内种菜、养殖循环，不用花一分钱，既解决了自家“菜篮子”问题，又绿化了环境、增强了种菜的乐趣，按每户每月300元买菜计算，一年可省不少钱。

据悉，去年以来，谢店村深入推进改善农村人居环境工作，大力推进“一宅变四园”行动，鼓励村民盘活院内闲置土地，充分利用庭前院后废弃空地，把宅院变为树园、花园、果园、菜园，村庄环境变得更加优美了。

近年来，虞城县把发展庭院经济作为增加群众收入、有效巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴的切入点和着力点，取得一定成效。

发展庭院经济，拓宽增收渠道，美化人居环境。镇里固乡丁马庄村每家每户房前屋后和道路两旁的绿化带都种上了软籽石榴。年初，村集体统一购买树苗，每户平均种上3棵。既增加了农民收入，壮大了村集体经济，又美化了乡村环境。城郊乡郭土楼村把闲弃的农家院落以村民庭院入股、外来人员资金入股的方式进行合理的设计装修，发展庭院经济，打造民俗院，实现“观美景、品小吃、住农家”三位一体的旅游模式。

在发展庭院经济时，虞城县注重因地制宜，一村一品，一户一业，将庭院小经济融入到乡村特色产业发展中，不断在摸索和实践发展庭院经济助民增收。一是依托庭院发展乡村旅游。虞城县城郊乡郭土楼村充分利用区域优势，确立以发展乡村旅游产业促发展的基本思路，探索出了“村集体、本村经济能人、脱贫户”三位一体的帮扶利益联结机制。截至目前，郭土楼村集体资产达1800万元，村集体年收入210万元以上。二是依托庭院发展五金产业。虞城县稍岗镇冯庄村依托稍岗镇五金工量具产业，不断延展产业链条，利用家庭作坊，大力发展钢卷尺、美工刀、螺丝刀、拖把等加工产业，形成了“一院一作坊，一家一公司”的发展局面。三是依托庭院发展特色养殖。刘集乡刘皮村以“公司+合作社+农户”的模式开展了“京粉8号”五彩蛋鸡庭院养殖示范试点，将分散的农户组织起来，农业小生产变成了社会化大活动。目前已经发展27户，蛋鸡存栏2400只。

据悉，虞城县为鼓励引导庭院经济发展，让庭院经济遍地开花，上半年全县投入200万元重点打造庭院经济示范村10个，每个乡镇根据乡情村情打造1至2个庭院经济示范村，从而全面推进庭院经济建设，进一步拓宽群众增收渠道。（王支援 何文学）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经