人民网北京9月6日电 （记者赵竹青）记者从中国国际贸易促进委员会商业行业委员会（以下简称商业贸促会）获悉，9月5日，由中国国际贸易促进委员会主办，商业贸促会承办的第七届中国服务贸易标准化论坛在北京国家会议中心举行。论坛以“未来新服务，标准新赋能”为主题，聚焦数字经济和绿色发展下的服务贸易新形态，标准赋能新路径。

中国贸促会党组成员、副会长于健龙表示，要发挥标准对于服务贸易高质量发展的“加速器”作用，做好顶层设计和前瞻布局，及时跟踪国际标准制定动态，开展标准需求研究，切实与服务贸易重点领域、新业态有效对接。要针对服务贸易领域的真需求，创新服务贸易领域国际标准化的工作模式和路径，加大服务标准研制力度，搭建服务贸易标准新体系。

作为服务贸易标准化赋能产教融合与校企合作的重要举措，论坛为全国首批品牌强国协同育人示范基地：河北对外经贸职业学院、宁波城市职业技术学院、武汉外语外事职业学院、海南经贸职业技术学院，进行了现场授牌。此次授牌同时是《品牌策划与运营职业技能等级标准》团体标准在人才培养环节的实践应用启动仪式。

商业贸促会副会长王曦表示，品牌强国协同育人示范基地是未来教学成果奖培育的重点工作，也是“品牌强国协同育人计划”的核心成果。该计划是中国国际贸易促进委员会商业行业委员会组织实施的行业人才培养计划，未来将“引导高等学校、科研院所、行业协会等加强品牌发展与传播理论研究，支持高等学校开设品牌相关课程”，沿着建设品牌专业人才队伍、为亟需品牌化转型的行业企业提供品牌创建、远营及管理支持的路径，服务品牌强国建设。

商业贸促会秘书长姚歆表示，中国国际贸易促进委员会商业行业委员会将在首批“品牌强国协同与人示范基地”建设周期内，配合院校全方位整合产教资源，构建产教供需对接机制，组建高水平教科研队伍，共同开发对标产业实际和发展需求的教学资源，协同开展技术攻关和创新，与高校和企业联合融通“岗课赛证”链条，开展品牌策划与运营领域高素质技术技能人才培养工作。

论坛专题研讨环节，来自院校、企业的专家代表分别从不同角度共同探讨在服务贸易大背景下标准化工作如何促进产教融合与校企合作。

(责编：赵竹青、高雷)

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