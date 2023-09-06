原标题：创新探索“慈善+金融”模式 信银理财让“财富向善”拥有更多可能

促进公益慈善事业高质量发展，是扎实推进共同富裕的重要抓手。在社会各方积极参与公益慈善事业的过程中，涌现出了一个新的群体——以信银理财为代表的银行系理财子公司立足稳健理财，走出了一条中国特色“金融慈善”创新发展路径，让慈善传递理财温度。

作为连接居民财富保值增值需求与实体经济投融资需求的纽带，银行理财在促进共同富裕方面能发挥重要价值。一段时间以来，理财行业通过开发多元化的理财产品，一方面持续提升理财投资的普惠性，助力居民实现更高质量的财富积累，另一方面围绕国家发展大局加码重点领域投资，为实体经济引入更多“源头活水”。

而在“扎实推进共同富裕”的背景下，以信银理财为代表的头部资管机构正赋予“财富向善”以更多可能。通过探索“慈善+金融”发展模式、创新推出慈善理财产品，信银理财在履行好“代客理财”“保值增值”等职责使命的同时，更为全社会拓宽了慈善资金来源，让我国经济发展红利惠及越来越多的人民群众。

首发慈善理财 让理财传递慈善温度

九万里风鹏正举。全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图已经绘制，这为各行各业服务党和国家事业发展、助力实现第二个百年奋斗目标确立了行动指南，银行理财行业也不例外。

由于兼具综合融资与财富管理功能，银行理财的运作机制与共同富裕的实现路径天然契合，因而在推动全体人民共同富裕方面被寄予厚望。众所周知，“做大蛋糕”是实现“富裕”的前提，已经完成净值化转型的银行理财投资链条更短，能有效对接实体企业融资需求，以“金融活水”润泽经济高质量发展；而“分好蛋糕”是落实“共同”的途径，银行理财作为最具普惠基因的资管产品，有助于构建合理分配格局、增加居民财产性收入，让老百姓共享经济增长带来的红利。

近期，信银理财发行的“温暖童行”慈善理财系列产品“安盈象固收稳利温暖童行一年封闭式1号”和“安盈象固收稳利温暖童行一年封闭式2号”在短短10天的募集期内累计募集资金超20亿元，市场反响热烈。这两款慈善理财产品均为固定收益类产品，将分别按照超额收益、产品规模的不同比例捐赠给中国器官移植发展基金会和中国出生缺陷干预救助基金会，用于儿童医疗、教育、健康等下一代关爱成长领域。

信银理财旗下两款慈善理财产品获踊跃认购，既体现了投资者对创新产品的认可，更让银行理财行业“解锁”了助力共同富裕的新路径——通过慈善理财产品，以捐赠和资助等慈善公益方式对社会财富进行的分配再分配，进而实现“居民财富保值增值”与“拓宽慈善资金捐赠来源”的目的。

需要强调的是，这并非信银理财对促进财富三次公平分配的首次探索。2021年，信银理财就已携手浙江省慈善联合总会创新推出“金睛象（同富）系列”慈善理财产品，投资人在购买该系列理财产品时，通过协议约定将超额收益/超出业绩基准部分收益作为捐赠款直接转至浙江省慈善联合总会账户，用于开展各类慈善项目和公益活动，累计发行的4期慈善理财产品募集规模达11.7亿元，产品产生的155万元超额收益已全部实现捐赠。

在浙江温州，由浙江省慈善联合总会指导，地方政府机构、温州市慈善总会共同主办的“滴水微公益·圆梦微心愿”公益活动帮助留守儿童圆梦，篮球、溜冰鞋、地球仪、科幻书……孩子们的愿望清单逐一被落实；在温州市文成县巨屿镇中心学校，单亲家庭中长大的孩子在“微心愿”活动的帮助下终于穿上新校服……随着后续信银理财“金睛象（同富）系列”慈善理财产品公益捐赠资金的导入，更多孩子们的“微心愿”将被点亮。

据了解，“微心愿”活动自开展以来已陆续走进浙江永嘉、泰顺、文成、苍南、平阳等县（市、区）217所学校，累计帮助5312名孩子圆梦。而据信银理财相关负责人介绍，目前，信银理财正推动慈善理财项目在北京、四川、上海等多地落地，捐赠资金计划全部用于儿童关爱方向的公益项目，持续助力下一代人口战略发展。

打造“慈善+金融”平台 为慈善贡献资管力量

共同富裕是一项系统工程，需要社会各界的支持和共同参与。

因此，信银理财对促进共同富裕的探索也并未止步于慈善理财这一单品，而是设计并落实了一套完整的方案，通过创新“慈善+金融”模式，让慈善金融事业始于慈善理财产品，却又不止于慈善理财产品。

身为中信集团在资管领域的重要战略“落子”，信银理财在成立伊始就确立了“服务实体经济，助力共同富裕”的使命。在成立三周年之际，信银理财首次对外发布“温暖童行”慈善理财品牌，在业内率先推出《金融向善 2023年度慈善金融白皮书》，一系列举动都体现了信银理财力图理清慈善金融创新发展路径，推动慈善金融事业可持续发展的决心。

具体来说，“温暖童行”品牌形象是信银理财在已有小暖象IP形象基础上作出的升级，专项用于慈善理财产品品牌传播，意在打造“做慈善 找信银”品牌形象。品牌视觉参照“蜡笔简笔画”，强调儿童关爱属性，品牌中“温暖”沿袭信银理财“温度与财富同行”品牌口号，强调暖心的服务和陪伴，“童行”同音“同行”既代表着慈善理财产品公益资金的用途领域，也阐明了信银理财陪伴关爱儿童成长的态度，希望用有“温度”的服务为儿童成长打造“稳健”的公益产品，陪伴孩子们一起成长，助力提高我国人口素质。

“慈善+金融”模式的确立，让信银理财找到了常态化、体系化实现财富三次分配和促进共同富裕的路径，使信银理财能充分发挥理财公司的资源配置优势，为丰富社会慈善资金捐赠途径贡献银行理财力量。

更重要的是，信银理财对慈善金融事业的实践，也给予地方政府探索金融促进共同富裕以极大的启发。2022年，在浙江省“西湖论善”慈善论坛上，浙江省慈善联合总会表彰了信银理财的公益善举，对此前信银理财与中信银行杭州分行、浙江省慈善联合总会通过创新推出系列慈善理财产品为建设浙江共同富裕示范区提供有效路径表示肯定；2023年，“温暖童行”慈善理财实践受到关注，金融监管部门组织召开慈善理财项目专题研讨会，对信银理财的慈善理念和相关实践提供了全方位的指导与支持。

未来，信银理财对慈善金融事业的布局还将继续深化。“信银理财将持续打造“慈善+金融”平台，与更多基金会、金融机构合作，创新特色慈善理财产品，丰富客户服务体验，积极拓宽资金捐赠来源路径，强化社会公益实践力度。”上述信银理财负责人表示。

发挥集团优势 把“金融为民”刻进基因

长城非一日筑成，信银理财之所以具备发展慈善金融的理念与实力，恰恰在于对中信集团“红色基因”的传承。

国之大者，为国为民。作为国内银行系统中最早开展慈善活动的银行之一，中信银行在服务客户、服务企业、服务经济社会发展的同时，常年坚持把社会责任扛在肩上，带头回报社会，深刻诠释了金融工作的政治性与人民性；而中信集团更是始终胸怀家国天下，敢为人先、创新为魂，坚持履行国有企业政治责任、经济责任和社会责任，处处体现对国家、对社会的担当。

携带着中信集团的“红色基因”，让信银理财自诞生之初就身怀“服务实体经济，促进共同富裕”的初心使命，致力于通过提高理财服务的价值性、普惠性、适应性，积极探索并走出一条符合自身特色的资管创新发展之路。2021年，信银理财启动“灯塔计划”，制定共同富裕、区域战略、乡村振兴、专精特新、绿色金融、养老金融、普惠金融、数字金融、科创金融、开放金融十大战略课题实施方案，意在将公司业务发展与国家战略深度融合，推进经济高质量发展。

而随着国家战略层面把实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，以金融力量助力全体人民朝共同富裕目标扎实迈进，也成为金融央企面临的新使命与新任务。

为此，信银理财重视发挥综合化金融资源优势，携手中信集团协同单位贡献慈善力量，促进共同富裕国家战略发展。除联合中信银行持续推出“温暖童行”系列慈善理财产品外，信银理财还将在中信金控牵头指导下，围绕慈善主题创设“中信创品”，进一步深化落地慈善理财业务。

“共同富裕是社会主义的本质要求，是人民群众的共同期盼。”未来，信银理财将继续秉承“以慈为善，诚信受托”的理念，坚持“服务实体经济，促进共同富裕”的初心，不断创新慈善形式，以“慈善+金融”模式为抓手，为实现共同富裕、满足人民美好生活需要贡献银行理财力量。

(责编：曹淼、李源)

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