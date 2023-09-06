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微视频｜服贸新机

2023年09月06日15:40 | 来源：新华社
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中国国际服务贸易交易会是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，为促进全球服务业和服务贸易发展作出了积极贡献。

2023年，盛会如约而至。围绕开放、合作、创新，服贸会持续为世界经济复苏发展带来开放之新、机遇之新、技术之新。

服贸会已成为中国扩大对外开放、促进国际合作的新名片。

服贸会已成为机遇共享、合作共赢的大舞台。

一个个新产品、新工艺、新技术，打开人们智慧生活的美好图景。

让我们共同维护来之不易的自由贸易和多边贸易体制，共同分享全球服务贸易发展的历史机遇，为开创世界更加美好繁荣的未来共同努力。

总策划：刘健

策划：郭建业

出品人：孙志平

制片人：米立公

统筹：韩珅、王志斌

编导：马牧旺青、曹彦语

记者：庞元元、马晓冬、夏子麟、吉宁、谢晗、邓敏、刘畅

报道员：詹姆斯、敦坎

配音：胡函博

新华社音视频部制作

(责编：袁勃、赵欣悦)
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