新华社北京9月6日电（记者吉宁）9月6日，以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会闭幕。本届服贸会共达成成果1100余项，线下参展企业国际化率超过20%。

北京市商务局局长丁勇在2023年中国国际服务贸易交易会闭幕新闻发布会上介绍，本届服贸会在成交项目、投资、战略协议、权威发布、首发创新和联盟平台等7方面共达成1100余项成果，促成了日本荏原集团在京新设总部、北京建工在“一带一路”国家建设项目等成果。本届服贸会线下参展企业国际化率超过20%，包括500余家世界500强、行业龙头企业，覆盖28个服务贸易前30强国家和地区。

为期5天的服贸会，举办了15.5万平方米的展览展示、200多场论坛洽谈等，线下参展企业2400余家，线上参展企业6700余家。境内外参展企业的新技术、新应用得以精彩展示：品牌众多的新能源汽车吸引关注目光；深睡小屋、健康监测一体机等新型医疗服务设备令人新奇；智能化设备让观众虚拟参与足球比赛……

“本届服贸会进一步宣示了中国推进高水平对外开放、增进开放合作的不变立场和坚定决心，进一步展示了中国服务贸易创新发展和服务业扩大开放的精彩亮点和突出成就。”商务部服务贸易和商贸服务业司副司长张国胜说。

连续多年参加服贸会的京东集团带着零售、物流等近十个业务板块的产品亮相。“服贸会是全球服务贸易的重要展示窗口，为众多行业和企业带来重大机遇。京东集团通过服贸会与各界密切交流合作，希望持续增强产品竞争力，为全球客户提供高品质服务。”京东集团副总裁高礼强说。

作为本届服贸会的主宾国，英国集中展示创意、体育、教育、科技等领域的品牌产品。“英中两国在服务贸易方面拥有很好的互补性，服贸会深化推进了两国的合作，我们期待在技术服务领域共享中国式现代化成果。”英国驻华贸易使节杜涛说。

张国胜表示：“下一步，我们将推动出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，办好2023年金砖国家服务贸易论坛，升级建设国家服务贸易创新发展示范区，主动扩大优质服务进口，鼓励扩大知识密集型服务出口等。”

(责编：袁勃、赵欣悦)

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