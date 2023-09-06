原标题：2023年服贸会·全球养老金融大会成功举办

9月2日至6日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京举行，今年的服贸会设置了金融服务、健康卫生服务、计算机和信息服务等九大专题，吸引了80多个国家和国际组织设展办会。9月5日，作为本届服贸会上唯一一场以“养老金融”为主题的论坛会议——全球养老金融大会成了服贸会的一大亮点，吸引了来自银行、保险、基金、证券等领域的政府部门、监管机构、顶级专家、企业高管出席会议。

“随着人均可支配收入的增加，银发经济将成为拉动我国内需的强大动力以及经济高质量发展的新增长点。”主办单位《金融界》董事长张斌在致辞中表示，老吾老以及人之老，在“积极应对人口老龄化”战略背景下，养老金融的供给侧结构性改革势在必行，发挥资金融通作用，让每一位老年人享有幸福美满的晚年，是民之所盼、政之所向。养老金融正在成为摆在我们面前的历史性机遇。

全国社保基金理事会原副理事长王忠民在致辞演讲中表示，在生命周期中如何做好养老规划至关重要。从长期来看，养老金投资是可以战胜市场波动的，在税收上也有望迎来持续改善。

泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升在致辞演讲中表示，泰康保险经过多年来的探索，把虚拟的保险产品与实体的医养服务结合起来，使服务端、支付端、资产端三端协同发展，用市场经济的方式方法构建养老新方案，满足长寿时代人们健康、长寿、富足的需求。

“我们需要更加重视养老问题，养老保障体系有待进一步优化完善”中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云在致辞演讲中表示，可以充分借鉴国际经验，探索利用企业撬动员工缴费意愿的方式，在员工充分知情并授权情况下，由企业代为开户缴费，同时对企业端采取税收减免、优惠等鼓励政策。

“要加快发展二、三支柱养老金，减轻公共养老金的压力”中国人民大学教授董克用发表主旨演讲时表示，我国养老金体系建设已取得巨大成就，但也面临严峻挑战，体系结构不平衡是我国养老金体系的主要矛盾，要变“储蓄养老”为“投资养老”，共享经济发展成果。

“社会化、专业化养老模式开始萌芽”中国建设银行总行资产管理部副总经理任鹏发表主旨演讲时表示，养老金融，顺势而为，未来要在二、三支柱打通和互转机制方面多下功夫，建议研究发行特别国债充实基本养老金。

“人生，就是不断的持续成长”复星蜂巢副总裁、复星康养产业发展集团总裁刘亚尼发表主旨演讲时表示，要以康养拉动保险销售，以保险助力康养投资，逐步发力，形成完整品质的养老产品体系。

“近年来，老龄家庭资产占居民总资产中的比重快速提升，居民的资产收益来源更加多元化，居民对于资金安全的追逐也更加强烈。”北京银行零售业务总监李建营发表主旨演讲时表示，客户对于个人养老金业务具备需求和积极性，作为金融机构，要做强财富管理能力、做深全生命周期的服务体系。

普华永道中国合伙人周瑾发表主旨演讲时表示，在养老金融市场中，银行、券商、公募基金、信托、保险等主流机构提供的产品各具特色，从长期来看，各机构应充分立足自身特点和客户视角，在协同合作中建立长期共赢，在坚守底层逻辑中创新业务模式。

(责编：曹淼、李源)

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