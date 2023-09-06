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新技术、新趋势、新机遇——2023年服贸会盘点

2023年09月06日21:54 | 来源：新华网
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新华社北京9月6日电 题：新技术、新趋势、新机遇——2023年服贸会盘点

新华社“新华视点”记者

6日，以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会落下帷幕。

从国家会议中心到首钢园，综合展与专业展相得益彰，论坛交流与商务洽谈深度融合，线下展与云展厅相互促进，达成丰硕成果。

2020年提质升级以来，服贸会的影响力和关注度不断扩大，专业化、国际化程度明显提升。本届服贸会继续优化扩大开放、深化合作、引领创新三大平台功能，为世界经济发展注入新的动力。

9月4日，观众在服贸会北京国家会议中心展区参观。新华社记者 武巍 摄

9月4日，观众在服贸会北京国家会议中心展区参观。新华社记者 武巍 摄

新技术：从展会“尝鲜”到生活“常用”

从健康到教育，从金融到文旅，服务贸易与我们的日常生活密切相关。

记者注意到，越来越多企业将服贸会作为新产品、新技术首次亮相的舞台。作为全球规模最大的综合类服务贸易展会，服贸会汇聚一流技术与应用，已成为全球服务贸易的“展示窗”；与此同时，新技术也在不断拓展服务贸易发展的新空间。

服贸会上，众多“首发”产品惊艳亮相。60余家企业和机构在人工智能、金融科技、医疗健康、文化创意等领域首发一批新产品、新技术，引领行业创新趋势。

9月4日，在服贸会首钢园区北京友谊医院展台，图迈单臂腔镜手术机器人用手术线打结。新华社记者 张玉薇 摄

9月4日，在服贸会首钢园区北京友谊医院展台，图迈单臂腔镜手术机器人用手术线打结。新华社记者 张玉薇 摄

生成式人工智能火遍全球，重塑各行各业，服务贸易领域也不例外。漫步展馆，AIGC（人工智能生成内容）催生的新产品、新应用随处可见。

AI配音助理、AI写作助理、AI绘画助理……人工智能公司出门问问的AIGC产品矩阵甫一亮相，便吸引众多观众。从患者的“治疗师”、心理医生的“辅助治疗师”到用户心理健康信息的“分析师”……AI心理服务机器人“北小六”已在医院、学校、社会机构等场景中使用，不断扮演更多角色。

百度集团副总裁吴甜表示，人工智能已经成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，希望通过全方位的技术基础建设、生态建设、协同机制建设，人工智能会离产业越来越近，带来全方位的产业升级。

智慧病房可实现一体化床旁交互、呼叫预警、患者定位、输液监测等功能；通过虚拟化场景，人们不移寸步就能在银行营业厅办理业务；戴上VR眼镜，就能身临其境“走进”鼓浪屿，还能“一键起飞”、从空中俯瞰地面景观……

在推动技术的商业化上，服贸会也起到加速作用。从展会“尝鲜”到生活“常用”，服务贸易领域的新技术新应用正加快从展示场景奔向生活场景。

新趋势：向知识密集型发展

随着“中国制造”进阶为“中国智造”，“中国服务”也在加速转型升级。以数字化、智能化、绿色化为特征的知识密集型“中国服务”，正成为我国服务贸易高质量发展的新动能。

9月2日在国家体育馆拍摄的一款绿色双碳智慧驿站。新华社记者 任超 摄

9月2日在国家体育馆拍摄的一款绿色双碳智慧驿站。新华社记者 任超 摄

山东的挖掘机、浙江的瑜伽服、广州的厨具……越来越多出口企业借助贸易数字化实现“坐在家里卖全球”。阿里巴巴国际站中国供应商与跨境供应链总经理王添天认为，在新技术加持下，全球外贸数字化进程提速，数字外贸将进入真正意义上的“下半程”。

商务部数据显示，2022年我国可数字化交付的服务进出口额达到2.51万亿元，同比增长7.8%，居全球第五位，规模再创历史新高。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文指出，服务贸易是国际贸易中最具活力的重要组成部分，全球经济的服务化、数字化趋势日益明显，数字服务、远程服务、共享服务等新的业态模式蓬勃发展。

“运用数字化技术，可使原本不可贸易的服务成为可贸易服务，进一步提升服务贸易规模。”商务部国际贸易经济合作研究院副研究员朱福林表示，我国服务贸易数字化转型进一步提高了服务贸易知识化、技术化程度。

会场间，展商们积极拥抱数字化、智能化、绿色化，持续拓展服务贸易高质量发展的新动能。

商务部数据显示，今年前7个月，知识密集型服务进出口额同比增长11.7%，占服务进出口总额的比重达43.2%，较上年同期提升了1.4个百分点。

“知识密集型服务贸易比重上升，显示中国服务贸易正在向价值链中高端环节进军，服务贸易结构持续优化升级。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授陈建伟说。

商务部国际贸易经济合作研究院国际服务贸易研究所所长李俊认为，要抓住服务贸易发展的巨大机遇，不断拓宽新领域、新业态，加快向服务贸易强国迈进的步伐。

新机遇：国际合作深度融合

截至6日中午12点，本届服贸会累计入场近28万人，共达成1100余项成果，国际参与度和影响力进一步提升。

80余个国家和国际组织以政府或总部名义设展办会；吸引500多家世界500强和行业龙头企业，线下参展企业国际化率超过20%……发展服务贸易不是“闭门造车”，服贸会“国际化”属性愈发突出。

本届服贸会上，境内外嘉宾聚焦服务贸易便利化、“一带一路”合作、科技创新、文旅新业态等前沿热点话题研讨交流，彰显各方开放合作、共享机遇的积极愿望。

扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，扩大电信、旅游、法律、职业考试等服务领域对外开放，放宽服务业市场准入，有序推进跨境服务贸易开放进程……一系列务实新举措，释放鲜明的开放信号，也对海内外服务贸易供应商意义重大。

王受文表示，商务部将加快推动《服务贸易国内规制参考文件》在世贸组织框架内生效实施，并将持续创新发展机制，持续优化发展环境，继续落实落细已有政策措施，引导外资加大在现代服务、节能环保、研发创新等领域的投资力度。

与会嘉宾达成共识：全球数字服务贸易、绿色服务贸易正成为推动服务贸易增长的重要领域；旅游市场快速复苏，为经济增长注入新活力；各国要深化服务贸易多领域合作，共同助力世界经济增长。

联合国驻华协调员常启德表示，服务贸易是一座“桥头堡”，众多利益方都能从中获益，未来应当为服务贸易注入更多活力。各国应当进一步加强国际合作，在更加规范、公平的服务贸易环境中实现共生共荣。（记者 舒静、谢希瑶、周圆、潘洁、郭宇靖、吉宁）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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