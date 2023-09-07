9月6日，宝马集团董事长齐普策在2023世界新能源汽车大会上致辞提出，应对气候变化需多路径并进；氢燃料电池车可以与电池驱动的纯电动汽车互补，不断向可持续的个人出行转型。同时，减少全球二氧化碳排放需要采取全面的措施，以及更紧密的国际合作。齐普策还透露，宝马的新世代车型也有可能在未来兼容氢燃料电池驱动系统。

齐普策表示：“我们已经预见到，氢能源可以用于驱动个人出行。相信燃料电池和纯电池驱动技术可以完美地互补，氢能源正是实现零排放出行所缺失的一环。”

据了解，为满足中国市场对电动出行的巨大需求，宝马集团正在对自己的全系产品进行电动化转型。今年，宝马将为中国用户呈现11款纯电动车，其中包括刚在成都车展上市的创新纯电动iX1，长轴距版本的创新纯电动BMW i5将在今年晚些时候亮相。届时，宝马纯电动产品将覆盖其所有主要细分市场。

齐普策相信，长期来看，应当致力于将纯电动车和氢燃料电池驱动的车辆结合起来，以应对全球消费者对于个人出行的多样化需求。

据介绍，宝马集团致力于引领零排放技术的发展，在氢动力技术研究领域已经积累超过40年的经验，并拥有超过20年的氢燃料电池技术研发经验。氢既是一种多用途能源，在能源转型和气候保护方面至关重要；同时也是储存和运输可再生能源最有效的方式之一，宝马在利用这种极具潜力的技术来加速移动出行转型。氢燃料电池车可以凭借其长距离行驶和快速补能的特性，在缺乏充足充电基础设施的地区实现零排放出行。同时，制造氢燃料电池时所需的稀有原材料更少，这让氢燃料电池在可持续方面拥有重要的优势。

齐普策透露，面向未来，新世代不仅是纯电动架构，还包括新能源架构——这意味着BMW新世代车型也可以包括氢能源车。“新世代是我们的理念，也是我们对未来出行的愿景。它并不局限于纯电动车，而是意味着零排放车型。关于未来氢燃料电池驱动的新世代车型，我们有很多的想象空间。”他说。

在宝马集团看来，无论是电池驱动还是氢燃料电池驱动，各种驱动类型都必须做出贡献，来应对气候变化和减少碳排放。“只有在全价值链上采取措施，涵盖从生产到使用的各个阶段，才能显著减少汽车出行的碳足迹。正是因为如此，我们才与全价值链上的伙伴合作，共同推动绿色创新和实践。”齐普策说。

最后，齐普策认为，想要在全球范围内有效减少碳排放，需要政策制定者、行业参与者与相关专家通力合作。“对于未来的可持续交通而言，伙伴关系与团结协作比以往任何时候都更重要。中德两国有一个共同的信念：对可持续发展的关注，不会以牺牲经济增长和社会繁荣为代价。相反，这是进一步开展经济合作的契机。让我们携手共创未来出行，让出行更人性化、更可持续，造福两国和两国人民。”

(责编：董童、李源)

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