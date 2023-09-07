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三门核电二期工程“千吨大积木”就位

2023年09月07日09:42 | 来源：三门核电
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原标题：最重模块 | 三门核电二期工程“千吨大积木”就位！

9月6日，三门核电4号机组核岛反应堆厂房CA01模块吊装就位。作为三门核电二期工程千吨级吊装收官之作，该模块吊装总重约1046吨，是三门核电二期工程起吊重量最大的模块，为4号机组后续主线施工作业奠定了坚实基础。

CA01结构模块用于构成容纳反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、主泵等重要设备的结构房间，整体结构呈“T”字形，由47个子模块拼装而成，安装于反应堆厂房中心部位。

在施工管理方面，项目建设团队积极践行“充分准备、一丝不苟、万无一失、一次成功”的工作理念，充分发挥二期工程建设项目指挥中心（PCC）管理力量，采取项目负责人及里程碑经理机制，建立CA01就位里程碑周例会和现场每日碰头会制度，实行表单化管理，明确责任抓落实，对安全质量要素提级管控。开展吊装前专项质量监督、模块组装质量评估、吊装先决条件检查、吊装桌面推演以及应急实操演练等工作，严格把控现场安全和质量，贯彻“六大控制七个零”高质量精细化的项目管理要求。

在创新优化方面，项目建设团队充分借鉴3号机组及其他参考电站的经验，认真做好经验反馈工作，积极探索创新优化措施。通过吊装变形有限元分析及针对性加固、吊装干涉三维激光点云拟合分析及纠偏、重心建模分析及精准调平等先进工艺保障吊装安全和质量，首次实现大型结构模块免配重调平技术，有效提升模块完成度和进度。在严格保证安全和质量前提下，通过CR10模块提前就位、核岛底板/A层混凝土合并浇筑、CB模块就位埋件预装、管道模块化安装、大型模块最大化拼装等施工优化措施，实现4号核岛主线进度全力“加速”。

后续，三门核电将继续践行“六个一”一体化项目管理模式，坚持安全第一、质量第一，严密组织、严格管理、层层落实、精准管控，夯实工程高质量建造管理基础，积极安全有序推进二期工程项目建设。

(责编：董童、李源)
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