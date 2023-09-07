原标题：工银理财董事长王海璐：银行理财公司服务现代化产业体系建设要做好“四个融合”

第二届“金融街·资管论坛”9月6日在京举行，工银理财党委书记、董事长王海璐在论坛上表示，在服务现代化产业体系建设过程中，银行理财公司要注重做好“四个融合”。

一是要与经济发展大局相融合，将助力先进制造业高质量发展作为服务现代化产业体系建设的重中之重。今年以来，工银理财不断拓宽研究的广度深度，努力把握先进制造业的特征要素和金融需求，积极开展实地调研，累计推出23个领域深度研究报告，为投资提供了支撑和参考。在投资方面，针对信用债、股票、可转债、基金等投资品，积极挖掘优质资产，在先进制造业等重点领域的投资占比持续提升。

二是要与中国特色资本市场建设相融合，将为实体经济注入长期资金作为服务现代化产业体系建设的重要抓手。坚持从战略高度看待和重视权益投资，正确看待市场短期波动，把握长期向好的大势，强化逆周期布局，积极稳妥地加大权益类资产配置。持续加强对宏观、大类资产配置、行业、策略等全覆盖研究能力，构建各类资产的Alpha获取能力，加强投资组合的专业化、精细化、差异化管理，持续提高投资的胜率和赔率。

三是要与居民财富管理需求相融合，将促进共同富裕作为服务现代化产业体系建设的本质要求。今年以来，工银理财加大资源倾斜力度，金融营销服务延伸至县域销售渠道，效率更高、体验更优、触达更广；焕新发布“稳鑫智远”品牌体系，不断调优产品结构；发行乡村振兴和新市场专属产品，降低申购起点，提升供给额度；强化个人养老金理财产品供给，抓好存续养老理财产品的稳健运行，推动更多居民从“储蓄养老”向“投资养老”转变。

四是要与新一轮技术革命相融合，将数字化、智能化作为服务现代化产业体系建设的必由之路。工银理财围绕公司战略，聚焦“对外服务客户、对内赋能业务”目标，制定了数字化转型的发展规划。未来，将通过全面信息化、数字化、智能化三步走的路径，以数据和技术为关键生产要素，着力提升产品营销、投资研究、风控合规、业务运营、综合管理五大核心业务能力。（记者 曾蔷）

(责编：董童、李源)

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