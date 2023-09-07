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比亚迪首次进入全球车企销量前十

2023年09月07日10:43 | 来源：中国网
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原标题：比亚迪首次进入全球车企销量前十

比亚迪汽车2023年上半年累计销量突破125万辆，在全球新车销量排行榜中首次跻身前十。这不只是比亚迪的荣耀，更是中国汽车品牌的一次重大突破。

立足中国，放眼世界，比亚迪在海外市场也正引领中国汽车实现弯道超车。截至目前，比亚迪乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、巴西、阿联酋等54个国家及地区。今年7月，比亚迪宣布将在巴西投建三座全新工厂，以全产业链优势加速全球布局。

厚积薄发的背后，是比亚迪不变的初心。技术为王，创新为本是比亚迪始终坚守的发展理念。目前，比亚迪已推出刀片电池、DM混动、CTB电池车身一体化、易四方、云辇等一系列颠覆性技术，这为比亚迪的技术创新注入了源源不断的动力，推动了新能源汽车行业的持续变革。

在强大的技术优势加持下，比亚迪的产品矩阵得以持续不断丰富。今年8月，比亚迪正式发布面向中高端市场的专业个性化品牌方程豹，首推车型豹5定位超级混动硬派SUV，满足用户的个性化需求。目前比亚迪集团已形成比亚迪品牌、腾势、仰望和方程豹的多品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，全面满足用户多方位、全场景的用车需求。

分析认为，比亚迪高速增长的背后，反映了中国汽车品牌正全面崛起，中国汽车产业“大而不强”的历史正在改写。在这场全球汽车工业变革的浪潮中，中国品牌将扮演重要角色，世界级中国汽车品牌的诞生让人越发期待。

(责编：董童、李源)
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