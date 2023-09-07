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中国人寿全力为“一带一路”建设和高水平对外开放保驾护航

2023年09月07日10:45 | 来源：新华网
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　　2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，中国人寿心怀“国之大者”，深入贯彻落实党中央决策部署，聚焦民生改善、循环经济、绿色发展等重点领域及沿线国家的实际需求，在金融产品创新、服务民生保障、深化跨境金融合作等方面，持续加大资源倾斜和创新力度，为企业走出去提供一揽子综合金融保险服务，全力为“一带一路”建设和国家高水平对外开放保驾护航。

　　保险保障：风险减量服务促进可持续发展

　　中国人寿主动服务和融入“一带一路”建设，进一步加强国际交流合作，抢抓区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等政策机遇，深化“一带一路”沿线国家和地区项目合作，为“走出去”的企业提供各类风险保障和服务支持。

　　例如，中国人寿集团旗下财险公司首席承保了国家电投中电胡布2×660MW火电项目，提供涵盖财产一切险、机器损坏险、营业中断保险、公众责任险、码头营运人责任险及货物运输保险等一揽子保险保障服务，风险保障达80亿元。该项目是“中巴经济走廊”能源规划优先实施项目，也是“中巴经济走廊”三个最大的电力项目之一。中国人寿寿险公司持续搭建境外劳务保险拓展平台，将保险服务延伸到“一带一路”国家和地区，通过积极构建意外伤害、医疗费用、紧急救援、住院津贴等多层次境外安全权益保障体系，倾力解决“一带一路”海外人员的民生之忧、民生之盼。

　　截至目前，中国人寿寿险公司承保“一带一路”沿线97个国家人身险业务，累计为570余家中资海外企业提供境外安全保障，覆盖人数超1.5万人次，风险保额近100亿元。中国人寿财险公司为“一带一路”沿线企业提供企业财产险、工程险、特殊风险保险等综合保险服务，2022年风险保障超400亿元。

　　产品创新：高标准优化升级金融保险服务

　　中国人寿积极发挥金融央企主力军作用，凭借独特政治优势、强大综合实力、广泛机构网络，在丰富产品、拓展服务等领域持续创新，不断夯实高质量服务保障“一带一路”建设的基础。例如，中国人寿集团旗下寿险公司创新开发“一带一路”系列保险产品，包括国寿一带一路团体定期寿险、国寿一带一路团体意外伤害保险、国寿一带一路团体医疗保险等，提供因疾病和意外导致的身故、伤残、医疗费用及境外紧急救援等服务。与此同时，中国人寿寿险公司还与中再寿险共同创新推出“一带一路”海外人员保险保障方案，并赠送给援外医疗队员。这一举措有效弥补了保险行业在“一带一路”海外人员健康保险保障方面的空白，实现意外风险保障、疾病风险保障、海外就诊和全球救援的多维融合，为我国在“一带一路”沿线国家开展工作的援外医生、商旅人群等撑起生命保护伞。

　　中国人寿深耕香港、澳门市场，近年来又响应“走出去”政策，在“一带一路”沿线国家先后设立新加坡、印尼子公司，是2014年保险业“新国十条”出台后，第一家在境外设立分支机构的中资保险企业。中国人寿新加坡公司持续与多家中资重点银行加强合作，在保险代理、人民币创新、债券投资等方面开展合作，拓展跨境保险业务，支持新加坡人民币离岸中心建设和中新两国经贸往来。中国人寿印尼公司在印尼上市首款人民币保险储蓄产品，在助推人民币国际化进程的同时，为客户提供更多资产配置选择，进一步提升了印尼寿险市场的丰富度和发展质量。

　　资金融通：厚植跨境金融用心服务惠民生

　　中国人寿围绕“一带一路”建设总体规划，充分发挥保险资金长期投资、价值投资、稳健投资优势，拓宽“一带一路”框架内经贸合作和双边、多边互联互通投融资渠道，为大型投资项目建设提供长期资金支持。例如，中国人寿对中远海运集团已累计出资超130亿元，通过保险资金长期投入，充实该集团资金实力，进一步优化其资产负债结构，为“一带一路”沿线国家贸易物资往来提供重要支持，助力“海上丝绸之路”向东延伸。中国人寿海外公司以债券、金融衍生品、基金等多种方式，高效服务“一带一路”资金融通，促进区域内融资渠道多元化，为新加坡、韩国、沙特、阿联酋、印尼等国家互利合作、共赢发展带来新机遇。截至目前，海外公司投资覆盖20多个国家和地区，其中对“一带一路”沿线国家的投资金额超120亿港币。截至2023年上半年，中国人寿全集团支持“一带一路”建设存量投资规模超1100亿元。

　　中国人寿集团成员单位广发银行近年来不断织细织密“一带一路”前沿阵地网点布局，在广东、福建、浙江及香港、澳门等地设立30余家直属分行、600多个营业网点，已全面覆盖进出口贸易、境外工程承包、境外投资、资金管理等生产经营、对外投资及资金管理过程中的各类外汇金融产品，进一步增强服务“一带一路”沿线国家的金融投资能力，为当地基础设施、民生工程建设提供有力支持。

　　此外，中国人寿还依托各类国际资源及平台，与中国国际商会、博鳌亚洲论坛、东盟博览会、南亚博览会、亚洲金融合作协会等国际组织以及众多国际领先金融保险机构，搭建友好交流的桥梁。尤其是近年来，重点围绕“一带一路”国际合作、全球最大自贸协定RCEP机遇等主题，开展研讨会、论坛等各类线上线下交流活动，广泛积蓄了推动“一带一路”建设的发展动能。

　　一带连世界、一路筑繁荣，共建“一带一路”是要建设同世界各国共享机遇、共谋发展的“百花园”。在下一个十年发展中，中国人寿将按照国家对外政策总体要求，继续把“丝路精神”转化为推进公司国际化高质量发展的宝贵财富，坚持保险、投资、银行三大业务板块同向发力，进一步参与“一带一路”建设，持续在设施联通、贸易畅通、资金融通等方面发挥金融保险力量，全力在服务国家高水平对外开放的新征程上勇当排头兵。

(责编：董童、李源)
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