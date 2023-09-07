原标题：共赴美好未来，邮储银行亮相2023年服贸会

9月2日至9月6日，2023年中国国际服务贸易交易会(简称“服贸会”)在北京举行。邮储银行作为金融行业代表之一参展本届服贸会，打造了邮储银行北京分行展区、数字人民币展区以及数币大道，多角度全方位展示邮储银行金融服务实体经济、数字金融赋能智慧生活的实践成果。

“科技感”满满的金融服务

在充满科技感的北京分行展区，邮储银行北京分行以“创新·科技·开放 绿色让生活更美好”为主题，设置了“服务美好生活”“服务乡村振兴”“服务实体经济”“科技创新赋能”四大板块，吸引不少参观者驻足了解。

其中，最引人注目的“科技创新赋能”板块，设置了“云上掠影”、“眺望未来”等多个科技互动体验区，参观者可以现场感受科技元素带来的全新体验。“我还是第一次戴上MR(混合现实)眼镜，能看邮储员工讲解金融产品的画面，周围还叠加了海洋等自然景观，视觉效果很绚丽，体验非常棒！”在“眺望未来”体验区，杨女士戴上MR眼镜后发出感叹。

在其他三大板块，邮储银行北京分行也设置了丰富的展览内容，展示了金融服务与数字化转型的实践成果。“服务美好生活”板块，展示了邮储银行打造“金融+生活”综合服务平台，针对青年、车主、女性等客群推出的各种信用卡产品和金融服务；“服务乡村振兴”板块设置了互动小游戏，将邮储银行员工支农惠农的故事融入其中，呈现了邮储银行服务三农的生动实践；“服务实体经济”板块展示了邮储银行推出的线上场景服务——企业手机银行、企业网银3.0等移动端一站式综合金融服务平台，以及为中小企业提供的多产品多层次的金融服务。

北京分行展区中央，邮储银行北京分行还为金融消费者推出“邮储微讲堂”系列活动，以及《投投是道 行稳致远》《理财的5G时代》等金融知识微沙龙，帮助参观者了解金融常识、提升金融素养。

数币支付场景成热门“打卡地”

数字人民币展区展示了邮储银行数字人民币试点以来的建设成果，并设置了自助购物等多项数字人民币支付场景体验活动，吸引了众多参观者打卡。

在数字人民币展区现场，邮储银行员工一边为参观者介绍数字人民币业务知识，一边分发印有数字人民币APP使用流程的折扇，吸引了大批参观者驻足了解与交流。此外，参观者还现场体验了自助购物、明信片打印等数字人民币支付场景，充分感受到用邮储银行数字人民币支付的便利和快捷。

作为数字人民币的指定运营机构，邮储银行持续丰富数字人民币产品及场景生态体系建设，目前数字人民币场景已覆盖政务民生、交通出行、休闲娱乐、零售商超等多个领域。

今年以来，邮储银行数字人民币应用在智能合约领域取得新突破，分别落地电商行业、健身行业，推出数字人民币预付费服务产品；加速落地数字人民币信贷场景应用，从个人消费贷款拓展到对公信贷，在多个试点地区基于供应链金融、普惠金融场景成功发放数字人民币贷款；推出“绿色票据+数字人民币”创新贴现产品“绿色G贴”，进一步丰富邮储银行绿色金融产品体系，提升绿色产业客群票据业务智能化服务水平。

在数币大道漫步“时光街区”

复古的红砖布景中，抽邮票盲盒、品怀旧美食、体验AR场景……从金融服务展区走到室外，最热闹的要数邮储银行携手北京邮政、国网电力、百年义利、北冰洋、双和盛等优质数字人民币商户共同打造的“时光街区”。

参观者漫步在这里，仿佛置身于上世纪八九十年代的街头小巷。拿出手机等移动设备，通过AR技术展现的场景，参观者可以全方位身临其境体验这些老字号品牌的百年变迁。同时，还可参与抽邮票盲盒、品尝美食以及体验数字人民币支付场景，沉浸式逛展的美好体验让大家纷纷点赞。

(责编：曹淼、李源)

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