童程童美：二季度实现经营利润2533.3万元
2023年09月07日11:21 | 来源：人民网
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近日，达内教育公布了2023年第二季度财务业绩。财报显示，达内教育旗下少儿业务品牌童程童美二季度营收为3.48亿元，环比增长约39%，实现经营利润2533.3万元。
在获客层面，一季度以来童程童美的报读需求持续提升。2023年第二季度，报读人数达17.75万人，高于去年同期，其中续费和口碑带来的新学员占新缴费学员比例达76.3%。
在中心运营上，2023年二季度，童程童美的中心数量从去年同期的227个优化至215个，但单中心学生报读人数由去年同期的每中心767人提升至每中心822人，单中心收入由去年同期每中心的151万元提升至每中心161万元。
在市场扩容的背景下，今年上半年，童程童美培训效果显著，广泛受到学生家长认可。据统计，今年1至7月，童程童美的学员参与各项赛事获奖率达99%，其中冠亚季军858人、一等奖人数超过4000人。
(责编：曹淼、李源)
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