人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动低碳转型 君乐宝入选联合国可持续发展行动报告

2023年09月07日12:56 | 来源：新华网
小字号

原标题：推动低碳转型 君乐宝入选联合国可持续发展行动报告

9月2日-6日，中国国际服务贸易交易会在北京国家会议中心举行。期间，联合国开发计划署（UNDP）联合相关机构发布《企业低碳转型之路——在华企业可持续发展行动2022/2023》调研报告。君乐宝乳业集团凭借价值链低碳管理等方面的创新实践入选该报告。

企业可持续发展行动系列报告由联合国开发计划署、普华永道和中国国际商会共同发布，本次是该系列的第三份调研报告。君乐宝在众多优秀案例中脱颖而出，与西门子（中国）、蚂蚁集团等企业一同被纳入到该报告中，是唯一入选的中国乳企。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷在报告前言中指出，要使实现可持续发展目标的进程重回正轨，需要全社会采取变革性行动，而公司和企业将是帮助引领这一方向的关键。

该调研报告记录了君乐宝与价值链合作伙伴共同实施低碳转型模式，深度解析君乐宝与当地农户合作实施“家庭牧场”模式以及君乐宝提高“家庭牧场”信息化管理水平，改善产品全生命周期的减排能力。君乐宝乳业集团总裁助理冯进茂应邀参加发布会议，并分享了君乐宝在低碳转型方面的举措和实践。

作为一家集牧草种植、奶牛养殖、乳品研发和生产、销售于一体的综合乳业集团，君乐宝把“可持续发展与减碳”作为重要的社会责任和企业发展的重要战略目标，同时做出了“可持续发展与减碳”的全面规划，并结合奶业特点，在重点领域进行了“可持续发展与减碳”创新。

在产业链方面，君乐宝以“一二三产业融合”的构想形成了“田种草、草喂牛、牛产奶、粪还田，沼气发电”的生态循环产业链，在张家口坝上草原流转30多万亩土地，进行退耕还草；对奶牛产生的粪污进行收集处理和循环利用，沼渣用于回填牛卧床，沼液作为有机肥替代化肥，沼气用于发电，仅一个万头牧场每年就可发电1000万千瓦时以上；君乐宝还启动分布式光伏发电项目，实现绿色工厂，预计到明年，君乐宝工厂将有超过20%的用电会切换成清洁能源。

在生产模式方面，君乐宝创新“全产业链一体化”生产模式，在张家口的旗帜奶粉工厂，把牧场建在草场之中，把工厂建在牧场中，奶牛挤出的生鲜乳零运输、零中转，直接通过低温洁净管道传送至加工环节，最大限度降低了物流运输中的燃油消耗与碳排放，从生产源头实现减碳、减污。

在实现低碳农业方面，通过奶牛育种保护物种多样性，有效提高奶牛种群后代的健康程度和生产效力，提高奶牛单产，同等产奶量下减少了奶牛数量，减少温室气体的排放；目前，君乐宝拥有种公牛站、核心育种场和胚胎移植示范场等育种机构，年产能5万枚的胚胎实验室也已投入使用，有13头优秀种公牛进入全球排名前200。

在价值链层面，君乐宝从研发管理、采购管理、生产管理、营销管理、运营管理等关键环节入手，与全球供应商一起践行绿色发展理念，实现企业整体运营层面的低碳转型。

未来，君乐宝将一如既往地把“绿色低碳可持续发展”工作纳入企业发展全局，规划一系列围绕可持续发展的履责实践，促进企业绿色发展，并积极向消费者传达可持续发展的重要性，推动经济效益、社会效益和生态效益相统一。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：面向5G通信、元宇宙等领域需求 创新新型显示产品供给
　　人民网成都9月7日电 （记者申佳平）“新型显示产品是信息社会的主要窗口，也是数字经济的呈现终端。”9月7日，2023世界显示产业大会在成都开幕。…
中国第13次北冰洋科学考察队抵达北极点
　　人民网北京9月7日电 （王绍绍）据自然资源部消息，北京时间2023年9月5日13时55分，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队搭乘“雪龙2”号极地科考破冰船，在作业期间，抵达北纬90度暨北极点区域。 中国第13次北冰洋科学考察队抵达北极点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部