原标题：推动低碳转型 君乐宝入选联合国可持续发展行动报告

9月2日-6日，中国国际服务贸易交易会在北京国家会议中心举行。期间，联合国开发计划署（UNDP）联合相关机构发布《企业低碳转型之路——在华企业可持续发展行动2022/2023》调研报告。君乐宝乳业集团凭借价值链低碳管理等方面的创新实践入选该报告。

企业可持续发展行动系列报告由联合国开发计划署、普华永道和中国国际商会共同发布，本次是该系列的第三份调研报告。君乐宝在众多优秀案例中脱颖而出，与西门子（中国）、蚂蚁集团等企业一同被纳入到该报告中，是唯一入选的中国乳企。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷在报告前言中指出，要使实现可持续发展目标的进程重回正轨，需要全社会采取变革性行动，而公司和企业将是帮助引领这一方向的关键。

该调研报告记录了君乐宝与价值链合作伙伴共同实施低碳转型模式，深度解析君乐宝与当地农户合作实施“家庭牧场”模式以及君乐宝提高“家庭牧场”信息化管理水平，改善产品全生命周期的减排能力。君乐宝乳业集团总裁助理冯进茂应邀参加发布会议，并分享了君乐宝在低碳转型方面的举措和实践。

作为一家集牧草种植、奶牛养殖、乳品研发和生产、销售于一体的综合乳业集团，君乐宝把“可持续发展与减碳”作为重要的社会责任和企业发展的重要战略目标，同时做出了“可持续发展与减碳”的全面规划，并结合奶业特点，在重点领域进行了“可持续发展与减碳”创新。

在产业链方面，君乐宝以“一二三产业融合”的构想形成了“田种草、草喂牛、牛产奶、粪还田，沼气发电”的生态循环产业链，在张家口坝上草原流转30多万亩土地，进行退耕还草；对奶牛产生的粪污进行收集处理和循环利用，沼渣用于回填牛卧床，沼液作为有机肥替代化肥，沼气用于发电，仅一个万头牧场每年就可发电1000万千瓦时以上；君乐宝还启动分布式光伏发电项目，实现绿色工厂，预计到明年，君乐宝工厂将有超过20%的用电会切换成清洁能源。

在生产模式方面，君乐宝创新“全产业链一体化”生产模式，在张家口的旗帜奶粉工厂，把牧场建在草场之中，把工厂建在牧场中，奶牛挤出的生鲜乳零运输、零中转，直接通过低温洁净管道传送至加工环节，最大限度降低了物流运输中的燃油消耗与碳排放，从生产源头实现减碳、减污。

在实现低碳农业方面，通过奶牛育种保护物种多样性，有效提高奶牛种群后代的健康程度和生产效力，提高奶牛单产，同等产奶量下减少了奶牛数量，减少温室气体的排放；目前，君乐宝拥有种公牛站、核心育种场和胚胎移植示范场等育种机构，年产能5万枚的胚胎实验室也已投入使用，有13头优秀种公牛进入全球排名前200。

在价值链层面，君乐宝从研发管理、采购管理、生产管理、营销管理、运营管理等关键环节入手，与全球供应商一起践行绿色发展理念，实现企业整体运营层面的低碳转型。

未来，君乐宝将一如既往地把“绿色低碳可持续发展”工作纳入企业发展全局，规划一系列围绕可持续发展的履责实践，促进企业绿色发展，并积极向消费者传达可持续发展的重要性，推动经济效益、社会效益和生态效益相统一。

(责编：董童、李源)

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