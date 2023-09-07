人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）9月7日下午，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

发布会上，有日本记者提问，日本外务省4日宣布，已向世界贸易组织（WTO）提交书面文件，称中方在日本启动处理水排海后宣布的进口管制措施“完全不可接受”。商务部对此怎么看？是否会跟日方就此进行磋商？

商务部新闻发言人何亚东表示，中方已多次就日本福岛核污染水排海问题表明严正立场，并在世贸组织相关会议上和对日贸易政策审议中多次提出严重关切和质疑，但日本政府仍一意孤行，单方面强行启动核污染水排海。中方依据中国法律法规以及世贸组织相关规定采取紧急贸易措施，完全正当、合理、必要。日方应立即纠正错误行径，切实回应国际社会关切。

何亚东说，中方注意到该书面文件，这是日方向世贸组织下属的卫生与植物卫生委员会提交的一份工作文件。该文件重复了日方在委员会上的一贯论调。中方始终支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，按照世贸组织规则行事。日方应反躬自省，立即停止向全球转嫁核污染风险。

(责编：孙红丽、高雷)

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