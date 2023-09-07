人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：日方应反躬自省 立即停止向全球转嫁核污染风险

2023年09月07日17:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）9月7日下午，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

发布会上，有日本记者提问，日本外务省4日宣布，已向世界贸易组织（WTO）提交书面文件，称中方在日本启动处理水排海后宣布的进口管制措施“完全不可接受”。商务部对此怎么看？是否会跟日方就此进行磋商？

商务部新闻发言人何亚东表示，中方已多次就日本福岛核污染水排海问题表明严正立场，并在世贸组织相关会议上和对日贸易政策审议中多次提出严重关切和质疑，但日本政府仍一意孤行，单方面强行启动核污染水排海。中方依据中国法律法规以及世贸组织相关规定采取紧急贸易措施，完全正当、合理、必要。日方应立即纠正错误行径，切实回应国际社会关切。

何亚东说，中方注意到该书面文件，这是日方向世贸组织下属的卫生与植物卫生委员会提交的一份工作文件。该文件重复了日方在委员会上的一贯论调。中方始终支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，按照世贸组织规则行事。日方应反躬自省，立即停止向全球转嫁核污染风险。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国快递行业规模保持增长态势 8月份日均揽收约3.5亿件
　　人民网北京9月7日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，经测算，2023年8月中国快递发展指数为361.5，同比提升16.2%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为400.9、573、208和68.9，同比分别提升10.6%、27.1%、3.6%和1.9%。…
2023第二届“美好生活·国际消费全球趋势大会”在京举办
　　人民网北京9月7日电 （记者夏晓伦）“消费是社会再生产的主要环节之一，与投资、净出口一道，共同构成经济增长的主要动力。消费水平的提高不仅反映了需求侧居民生活的改善，也能够从供给侧引导企业不断加大研发投入，以产品创新满足居民多层次、多元化消费需求，实现消费增长与经济发展的良性循环。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部