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我国物流业整体运行稳定 农村电商物流保持稳步增长态势

人民网记者 乔雪峰
2023年09月07日17:24 | 来源：人民网
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近日，中国物流与采购联合会发布了2023年8月份中国物流业景气指数，数据为50.3%，较上月回落0.6个百分点；中国仓储业指数为52%，较上月下降0.2个百分点。

8月份，物流业景气指数较上月虽略有回落，但仍保持在景气区间，物流行业整体运行稳定。中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，在政策稳步实施的基础上，物流行业连续复苏的趋势在形成，市场预期总体向好。

“指数回落主要受需求放缓和局地强降雨等多种因素叠加影响，具有一定季节性，但指数水平仍保持在景气区间。”中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，综合来看，8月份物流运行呈现业务量增长稳中趋缓，民生领域物流平稳，投资扩张势头较好，小微企业经营有所改善。

近年来，农村电商作为经济发展新引擎，逐渐成为壮大村级集体经济、推动乡村振兴的重要一环，为农村经济发展注入了新的活力，也为乡村振兴添加了新动能。

一路通，百业兴。我国畅通的交通路网带动了周围农副产品集散地建设，通过“交通+特色产业+电商”的模式，辐射带动乡村发展。在山东菏泽市鄄城县阎什镇的黑玉米种植基地，工人们正在热火朝天的掰玉米、运玉米，呈现出一派繁忙景象。

据介绍，这些玉米将会被制成黑玉米糁、真空包装的黑玉米以及石磨黑小麦粉等各类特色农产品，通过电商物流平台，销往全国各地，销售回来的资金，让当地老百姓的钱袋子实实在在的鼓起来。

此外，种植基地还吸引数百位60岁左右的大龄妇女来园区工作。“活了大半辈子，谁能想到我们这些大字不识一个的农村妇女也能在工厂上班赚钱。”沈口村村民王莉莉笑着说。

在禹城市安仁镇物流快递综合服务站旁边的直播基地内，一场场助农直播在这里开播，直播正在成为村民们增收致富的“新农具”。

“之前当地农户的农特产品都卖给批发商，现在快递下沉更保障了农产品出得去、卖得好。通过直播销售渠道，农特产品价格比以前高不少。”安仁镇直播带货负责人翟学燕介绍，平时直播的品类都是附近村庄的特产，比如网纹瓜、咸鸭蛋、石磨面粉等。

近两年，我国多地农村电商依托“村村通公交、村村通公路”优势资源，创新快递电商协同发展模式，快递进村加速促进乡村振兴，激活农村产业发展潜力，让农村土特产搭上快递物流顺风车。

在广西，交通运输部门不断完善交通基础设施，持续推动“四好农村路”高质量发展。截至2022年年底，全区公路总里程达17.24万公里，其中农村公路14.45万公里，乡乡通三级及以上等级公路达97.6％，打造了超5000公里产业路，打通农村运输“最后一公里”。

据中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年8月中国电商物流指数为111.1点，比上月小幅提高0.2个点。分项指数中，库存周转指数、实载率指数、履约率指数、满意率指数、人员指数和成本指数继续保持回升。其中，我国农村电商物流业务量指数为127.2点，农村业务量增速有所回落但仍保持20%以上增长。

电商赋能产业转型发展，为村民带来更多实惠，让乡村发展的更加和美。“今年将注重突出县域作用，积极推进农村电商快递协同发展示范创建活动。” 国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长曾军山指出，国家邮政局通过研究部署未来三年农村快递服务体系建设工作，聚焦做好“土特产”文章，扩大快递服务现代农业覆盖面和规模，持续推进邮政快递服务现代农业项目，推进农村快递高质量发展。

(责编：王连香、高雷)
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