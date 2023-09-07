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业界：用集邮讲好“一带一路”故事 深化人文交流

2023年09月07日17:24 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （记者乔雪峰）邮票作为国家名片，方寸之间涵盖国家政治、经济、文化、科技、自然风貌，民族风情和社会发展的方方面面，其内容十分丰富且具有强大的传播能力。

如今邮票的使用日益减少，但是收集邮票早就已经成为时尚，集邮逐渐成为一种文化传承。9月7日，在“一带一路”倡议提出十周年之际，“一带一路”倡议提出十周年集邮研讨会在中国邮政邮票博物馆举行，研讨会以集邮文化为载体讲好“一带一路”故事，宣传十年来共建“一带一路”取得的伟大成就，展现“一带一路”沿线国家和地区的历史文化风貌，探讨集邮在促进“一带一路”沿线国家和地区贸易畅通和民心相通中发挥的独特作用。

国家邮政局副局长赵民在致辞中指出，十年来，国家邮政局坚持与世界相交、与时代相通，在国际邮政舞台上展现了中国担当，服务共建“一带一路”取得良好成效，中国在邮政领域的国际话语权和影响力明显提升，助力中国方案、中国力量在构建人类命运共同体中不断发挥重要作用。

赵民表示，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举办，共建“一带一路”将开启新的阶段，希望中华全国集邮联合会开展多领域、多渠道、多形式的国内国际集邮文化交流活动，深化人文交流互鉴，增加世界各国各地区之间的友好往来，传播中华文化，讲好中国故事，为更好服务共建“一带一路”高质量发展做出更大贡献。

中华全国集邮联合会常务副会长赵晓光在致辞中指出，中华全国集邮联合会成立以来，先后选送2423部高水平作品参加了117次国际性集邮展览，荣获大金奖52个，金奖138个，大镀金奖424个。

与会代表们一致认为，集邮文化承载着传承中华文化、增强民族凝聚力和创造力的重要使命。用集邮讲好中国故事、树立中国形象、展现中国气度，用集邮促进世界各国民相亲、心相通，为社会主义文化强国建设做出新的更大贡献。

(责编：王连香、高雷)
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