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上海出台九条措施扩大汽车更新消费

2023年09月08日08:35 | 来源：央广网
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原标题：上海出台九条措施扩大汽车更新消费

　　近日，为贯彻落实国家关于促进汽车大宗消费决策部署，上海市商务委会同相关部门制定出台《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》，进一步搞活申城汽车流通，扩大汽车更新消费。该《若干措施》自9月7日起施行。

　　近年来，上海出台多轮汽车更新消费促进政策，不断提升新车消费、二手车交易的便利度，取得了阶段性成效。汽车消费规模占到全市社会消费品零售总额10%以上，对稳增长、促消费起到了较强的拉动作用。据了解，此次出台的《若干措施》共九条具体措施，主要包括以下四个方面——

　　更新消费方面，出台新一轮老旧汽车“以旧换新”补贴，对个人消费者报废或转让符合条件的老旧燃油小客车，购买符合条件的燃油小客车新车的，给予补贴。

　　新能源车消费方面，延续实施新能源车置换补贴；结合新能源汽车专用牌照申领“一件事”，做好新能源汽车专用牌照申请的受理、发放等工作。

　　二手车出口方面，推动出台便利优化二手车出口流程的相关措施。

　　汽车消费环境优化方面，进一步推动汽车销售合同网签；推广在二手车交易过程中使用车辆信息报告；完善报废机动车回收利用体系；推进上海汽车流通领域数字化转型；支持各区结合区域实际情况，出台促进汽车更新消费的政策措施。（记者 唐奇云）

(责编：曹淼、李源)
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