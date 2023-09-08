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天山南北凭“鱼”跃

2023年09月08日08:46 | 来源：新华社
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新华社乌鲁木齐9月7日电（记者苟立锋 张大鑫 张瑜）起网、分拣、称重、打包……初秋时节，天山南北瓜果飘香，水产养殖户管盼盼的罗氏沼虾，也捞了一筐又一筐。近来，新疆“海鲜”丰收成为网络热门话题，地处西北内陆干旱区的新疆怎么养出鲜美可口的“虾兵蟹将”，记者进行了调研。

管盼盼的养殖基地，位于新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县坎乡库勒特克其村，当地水质清澈，气候适宜，即便对环境要求苛刻、被誉为“淡水虾王”的罗氏沼虾也在这“安家落户”，健康生长。

虽然地处西北内陆，气候干旱，沙漠、戈壁广布，但新疆也拥有良好的渔业发展条件。“新疆天然水域广阔、渔业资源丰富，特别是非常适合冷水鱼的养殖生产。”自治区农业农村厅渔业监督处处长邓康处说，新疆水域类型条件多样，自然养殖条件得天独厚，根据第三次全国国土调查，全疆宜渔水域滩涂面积超4600万亩。

眼下，我国最大的内陆淡水湖——新疆博湖县博斯腾湖迎来螃蟹丰收季，1646平方公里的湖面渔船穿梭，一派忙碌景象。当地湖水饵料丰富，依托“人放天养”的生态养殖模式，博斯腾湖出产的螃蟹肉质滑嫩、蟹黄饱满，远销疆外各大城市。据博湖县委宣传部介绍，当地着力发展壮大螃蟹、甲鱼等特色水产养殖，年产水产4000吨至5000吨。

统计数据显示，2022年，新疆渔业产量17.3万吨，高白鲑、梭鲈等水产品深受国内外市场青睐。除满足当地需求外，还销往全国市场及新加坡等国家和地区。

邓康处介绍，由于历史演化，地缘阻隔，新疆不少生物种类具有明显区域独特性，可作为名特优新水产种质资源进行开发利用。“其中白斑狗鱼、梭鲈、河鲈等已向全国十余个省份推广。”

近年来，随着新疆交通、电力等基础设施建设步伐加快，曾长期制约新疆渔业发展的产销相距较远、运输成本高企、基础设施不足、冬季漫长寒冷等短板逐渐被克服。

“以前最大的问题就是取暖、水循环和供氧。”新疆巩留县水产养殖户郑鹏告诉记者，如今电力供应稳定，交通运输方便，养殖户购买的增氧、控温、自动化捕捞等设备都能稳定使用，养的鱼产量高、品质好，不用担心销路。

视线向南，位于塔克拉玛干沙漠边缘的南疆地区近期同样获得水产养殖突破。经过两年试养，新疆和田地区和田县喀什塔什乡克孜勒也尔村引进的西伯利亚鲟鱼、金鳟鱼等高山冷水鱼迎来收获。

“下一步，我们将把鱼池承包给企业，争取形成规模化、科学化养殖。”克孜勒也尔村驻村第一书记阿不来提·阿不拉说，渔业养殖能搞好，对高海拔地区的农牧民群众意义重大。“这意味着我们有了一个新产业，助农增收也有了新抓手。”

在渔业发展过程中，新疆农业部门大力推动倡导绿色养殖。通过推进池塘标准化改造和尾水治理，推广稻渔综合种养、鱼菜共生等绿色养殖技术模式，有效降低了养殖尾水氮磷排放量。

与此同时，新疆积极推进以鱼净水、以鱼控草、以鱼抑藻，既修复了水域生态环境，维护了水域生物多样性，也把水产养殖变成了富民产业。去年全疆渔民人均收入19960元。“截至2022年末，全疆渔业总产值42亿元，我们将力争在‘十四五’末实现渔业全产业链200亿元左右的产值。”邓康处说。

(责编：王震、陈键)
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