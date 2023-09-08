新华社北京9月7日电（记者谢希瑶）商务部6日对外公布，在各地申报的基础上，经专家评审并向社会公示，商务部等部门确定了全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区70个，涵盖北京、天津、山西等27个省、自治区、直辖市。记者从商务部了解到，加上前两批80个试点地区，全国城市一刻钟便民生活圈试点已经达到省级全覆盖，目前全国已有一半的地级城市行动起来。

根据有关通知要求，省级相关部门要督促试点地区按照全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划的要求，坚持问需于民与顶层设计相结合，以居民满意度测评作为检验工作成效的重要标准，科学规划并落实好试点方案。要按照“缺什么、补什么”的原则，发展“一店一早”，补齐“一菜一修”，服务“一老一小”，优先配齐基本保障类业态，因地制宜发展品质提升类业态，一圈一策补齐民生短板，营造多元化多层次消费场景。

通知提出，省级相关部门要指导试点地区按照“基础型、提升型、品质型”开展分级分类建设和评价。要积极推动开展省级试点，择优确定省级试点城市、便民生活圈典型社区和重点企业，扩大便民生活圈覆盖服务范围，让更多社区居民受益。

(责编：王震、陈键)

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