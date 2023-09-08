新华社北京9月7日电（记者朱超 马卓言）外交部发言人毛宁7日在例行记者会上应询介绍第三届“一带一路”国际合作高峰论坛筹备进展。她说，截至目前，已有90多个国家的代表确认与会，相信下一步还会有更多合作伙伴确认与会。

“今天恰逢‘丝绸之路经济带’倡议提出10周年。中方将于今年10月在北京举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，这是纪念‘一带一路’倡议提出10周年最隆重的活动，也是各方共商高质量共建‘一带一路’合作的重要平台。”毛宁说。

毛宁说，截至目前，已有90多个国家的代表确认与会。他们之中有“一带一路”伙伴国的领导人、部长等官方代表，也有积极支持和参与“一带一路”合作的工商界、智库和民间社会等各领域人士。很多国际组织负责人及代表也已确认与会。相信下一步还会有更多合作伙伴确认与会。

(责编：王震、陈键)

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