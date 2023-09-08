据新华社上海9月7日电（记者贾远琨）9月7日，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”在拖船的牵引下，缓缓驶离中国船舶集团有限公司旗下外高桥造船4号码头，开启完工验证新航程。这是继7月24日圆满完成第一次试航所有试验项目，时隔45天后，再次整装启航，全面实施最终的完工试航计划，也是交付前的最后一次试航。

此次完工试航将对31份调试程序90余项海试项目开展测试和检验，包括区域振动噪声测试、废气洗涤、脱硫、通用广播报警声压等，并将重点开展柴油-重油转换，测试重油状态下的航速、耐久性试验和无人机舱等项目。

为确保试航成功，上海外高桥造船有限公司特别成立了完工试航工作组，由总经理、大型邮轮项目总设计师陈刚担任总指挥。陈刚介绍，第一次试航主要是初步验证系统功能，并对相关总体性能、振动噪声指标等进行测试，此次完工试航，将对全船的航行系统、推进系统、电站管理系统等进行全面验证。

大型邮轮与大型液化天然气（LNG）运输船、航空母舰并称为造船工业“皇冠上的三颗明珠”，设计、建造难度极高，是体现一个国家工业实力和科技水平的标志性工程。首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”试航验证如期推进，计划于今年底命名交付，我国造船业即将正式集齐这“三颗明珠”，造船业高质量发展能级进一步提升。

(责编：王震、陈键)

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