人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”开启完工验证新航程

2023年09月08日08:52 | 来源：新华社
小字号

据新华社上海9月7日电（记者贾远琨）9月7日，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”在拖船的牵引下，缓缓驶离中国船舶集团有限公司旗下外高桥造船4号码头，开启完工验证新航程。这是继7月24日圆满完成第一次试航所有试验项目，时隔45天后，再次整装启航，全面实施最终的完工试航计划，也是交付前的最后一次试航。

此次完工试航将对31份调试程序90余项海试项目开展测试和检验，包括区域振动噪声测试、废气洗涤、脱硫、通用广播报警声压等，并将重点开展柴油-重油转换，测试重油状态下的航速、耐久性试验和无人机舱等项目。

为确保试航成功，上海外高桥造船有限公司特别成立了完工试航工作组，由总经理、大型邮轮项目总设计师陈刚担任总指挥。陈刚介绍，第一次试航主要是初步验证系统功能，并对相关总体性能、振动噪声指标等进行测试，此次完工试航，将对全船的航行系统、推进系统、电站管理系统等进行全面验证。

大型邮轮与大型液化天然气（LNG）运输船、航空母舰并称为造船工业“皇冠上的三颗明珠”，设计、建造难度极高，是体现一个国家工业实力和科技水平的标志性工程。首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”试航验证如期推进，计划于今年底命名交付，我国造船业即将正式集齐这“三颗明珠”，造船业高质量发展能级进一步提升。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：走进2023智博会 看信息技术这样赋能千行百业
　　9月4日至6日，2023中国国际智能产业博览会（以下简称智博会）在重庆举办。 记者了解到，本届智博会以“智汇八方，博采众长”为主题，将重点展现智能网联新能源汽车、智能装备及智能制造、新一代信息技术板块、智慧交通四类专业板块内容。…
截至8月末外汇储备规模31601亿美元 专家：有基础保持基本稳定
　　人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，截至2023年8月末，我国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。 对此，国家外汇管理局表示，2023年8月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部