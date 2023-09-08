新华社北京9月7日电（记者王雨萧 韩佳诺） 今年以来，我国不断加大宏观政策支持力度，延续、优化一批阶段性税费优惠政策，并研究出台一批针对性强的新措施。系列政策安排有哪些特点？如何确保政策落实到位？在7日举行的国务院政策例行吹风会上，财政部、税务总局、市场监管总局有关负责人介绍了相关情况。

财政部副部长王东伟介绍，今年以来，我国聚焦支持做强做优实体经济、促增收扩消费、推动高水平科技自立自强等多个方面，系统打出一套税费政策组合拳，实打实支持企业纾困发展。如在优化完善基础上，将涉及小微企业和个体工商户的到期税费优惠政策统一延续到2027年底；提高相关行业企业研发费用税前加计扣除比例，并将这项政策作为制度性安排长期实施等。

王东伟表示，系列政策注重连续性、前瞻性、精准性、协同性，根据形势变化和经济运行态势，强化逆周期调节和政策储备研究，充分发挥好税收调控作用。同时，从提高供给质量和扩大有效需求双向发力，突出对科技创新、实体经济和中小微企业发展的大力支持。

针对小微企业生产经营面临的困难，近期国家出台了一系列税费优惠政策。

“比如，减免小规模纳税人增值税、小微企业所得税优惠，还有创投企业税收优惠等。同时，优化完善多项政策，如扩大享受减半征收个人所得税的个体工商户的范围，对小微企业和个体工商户统一减半征收‘六税两费’等，针对性都是很强的。”王东伟说。

如何确保出台的各项政策直达快享、落准落稳？

“近期发布的税费优惠政策项目很多，涉及领域也很广，特别是适用主体差异还比较大。”税务总局总会计师罗天舒说，税务部门制定精准推送“一政策一方案”，通过分类推送，以及“事前、事中、事后”分时提醒相结合的方式，进一步提高政策推送精准度。

市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江介绍，市场监管总局把涉企违规收费整治作为工作重点，通过监管执法，持续优化完善和落实好减税降费政策，帮助企业减负增效。

日前，“一老一小”个税专项附加扣除标准提高，广受社会关注。罗天舒表示，税务部门及时进行了征管信息系统升级，从9月份起，对于在今年已经填报过相关三项专项附加扣除的纳税人，本人不用再做任何操作，新系统直接调整为新标准，让纳税人享受优惠政策。

“我们会根据不同行业、地域、企业类型、人员身份等，依托税收大数据自动识别、匹配和推送相关政策内容。同时，紧贴纳税人缴费人使用习惯，建立以电子税务局、征纳互动平台、短信、微信等线上渠道为主，税务网格员线下辅导为辅的模式。”罗天舒说，税务部门将继续完善精准推送工作，让广大纳税人缴费人政策享受更加到位。

(责编：王震、陈键)

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