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蚂蚁集团蒋国飞：数字信任是加速产业协作的关键变量

2023年09月08日10:01 | 来源：中国网科技
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原标题：蚂蚁集团蒋国飞：数字信任是加速产业协作的关键变量

近日，蚂蚁集团资深副总裁、数字科技事业群总裁蒋国飞在2023外滩大会上阐述了他关于产业数字化的新观察。他认为，数字科技能让真实数据和数字资产在产业链条中可信流动起来，构建高效的数字化协作体系，从而提升交易效率，释放产业的新动能。

蒋国飞表示，不信任会造成交易断点，让本来可以做的交易没有发生；其次，交易虽然可以实现，但为了解决不信任的问题，各方需要花非常大的成本反复检查确认一些环节，会导致产业链的交易成本急剧提升，交易效率大大降低。只有解决并打通“信任”的断点和堵点，才能让产业协作更加畅通高效。

“前沿数字科技能帮助人们建立数字信任，而数字信任是加速产业协作的关键变量。”蒋国飞提出，数字科技能让真实数据和数字资产在产业链条中可信流动起来，构建高效的数字化协作体系，从而提升交易效率，释放产业的新动能。

据悉，蚂蚁数科已经构筑了完整的数据价值流通技术底座。物联网领域，在业内率先研发了保证数据真实上链的芯片模组，目前已经安装在超过900多万台的光伏、电池和工程机械等设备上，将物理资产锚定成可信的链上数字资产。

(责编：董童、李源)
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