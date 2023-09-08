原标题：浙江省瑞安市人民政府与华为终端有限公司签约全屋智能战略合作协议

9月6日，瑞安市人民政府与华为终端有限公司在2023年瑞安城市高质量发展论坛上签约全屋智能战略合作协议。瑞安市委常委林朝进，华为终端浙江省总经理蓝荣代表双方签字。瑞安市市委副书记、市长秦肖，华为终端BG首席战略官、全屋智能产品线总裁邵洋见证签约。双方将协同瑞安本地企业，充分发挥各自优势，探索在住房、教育、医疗等领域公共配套设施中，实现低碳、节能的建筑智慧化、生态化、全屋化的数字空间技术运用，提升生活空间配套设施的建设品质。同时，围绕鸿蒙开源系统和全屋智能，共同探索推动建立健全数字化建筑产业评价体系和标准，响应国家双碳政策，高起点打造数字家庭、智慧建筑生态体系，共同促进瑞安本地建筑及智能家居产业集群培育。

华为终端BG首席战略官、全屋智能产品线总裁邵洋受邀出席并发表主题演讲，分享了空间智能化时代助力好房建设的“华为方案”。邵洋表示，想要推开“建筑空间智能化之门”，需要同时在连接、交互和生态三个层面长期积累。华为通过“1+2+N”架构为建筑使用方带来极简、魔力的体验，为管理方实现低碳节能、空间可管可维。伴随着我国“数字中国”战略和“双碳”目标的推进，华为全屋智能将持续加强创新，引领建筑产业智能化升级。

建筑产业亟待增长新引擎，华为引领破局之道

伴随数字经济的蓬勃发展，房地产及关联行业数字化转型脚步明显加快。尤其是在新形势下，扩内需、促销费对于中国经济健康增长至关重要。作为核心抓手的房子，其金融属性将从投资逐渐转向保值，而消费属性需要持续增强。因此，提升居住消费供给质量将成为扩内需的重要力量。

在空间进化的过程中，居住空间共经历了三个发展阶段。空间1.0功能化趋势和空间2.0美化趋势分别推动房地产高速发展了20年。如今，想要进一步推动居住空间体验的提升，智能化成为了选择，空间3.0时代应运而生。智能化成为中国房地产市场的新增长引擎。

自2021年华为推出全屋智能1.0解决方案以来，已经在今年5月迭代至全屋智能4.0。华为全屋智能4.0在交互上带来了革命性的体验升级，将人与人、人与物、物与物之间的互动变得更加紧密和丰富，更加满足用户对未来科技家的美好向往。同时，华为将高可靠、高感官、高智能、高心意和高掌控“五高”体验持续精进，不断牵引更多的消费者接受空间智能化的浪潮。

自主研发稳定、灵活方案，破局建筑产业智能化难题

在华为全屋智能展区，华为打造了沉浸式全屋智能空间体验，并从安全、健康、绿色节能三大主题，展示华为全屋智能系统化解决方案为建筑空间智能带来的连接、交互、生态、感官增强、场景自定义、空间管理与AI节能、设计/渠道链条重构七大改变。作为通信和连接领域的佼佼者，华为完全自主可控的PLC电力线载波技术实现了“有电就有网”的超稳定连接，连接稳定性高达99.99%，实现了高可靠性；华为独创的“1+2+N”架构实现了高灵活性，普遍适用于住宅、酒店、学校、医院、办公、会议等各类空间类型，彰显了华为全屋智能以自主可控的领先技术赋能建筑空间智能跃变的实力。

此外，基于在交互软硬件体验及鸿蒙生态上的深厚积累，华为全屋智能提供主动智能化服务，人与空间、设备的交互变得更加自然、无界。华为全屋智能4.0推出的业界首款空间穿越屏智能中控屏S2，拓展了可墙、可桌、可手持的使用场景，实现了任意空间、任意位置便捷操控全家的便捷体验。持续扩展的鸿蒙生态吸纳了丰富的产品和品牌接入，目前已有超过2300家品牌伙伴入驻HarmonyOS，并且有5800+智能单品可以接入全屋智能，全面满足人们日益丰富的智慧生活。

用智能化的方式为用户持续带来极简、魔力的空间体验，是华为全屋智能历次升级中的核心思考。华为全屋智能通过推出全屋音乐、灯光秀等丰富的展现形式，大大提升了用户的感官体验；在使用中，用户可以通过超级快控快速创建、生成智慧场景，并通过智能MINI一触即发；在空间管理和AI节能方面，华为全屋智能推出AI超感传感器，并配合PLC智能开关和全套PLC方案等，带来更高效的空间管理及节能体验；在渠道和设计重构方面，华为全屋智能通过线下门店将“1+2+N”解决方案与设计、建材、家具、施工交付等五要素进行重组，实现了完整空间产品的一站式交付。

激活建筑行业发展新动能，华为创新技术引领空间智能化发展

近年来，随着新技术革命的不断发展，住建领域正构建以“让人民住上更好房子”和“提升住房品质”为核心的新一代高质量住房建设与发展模式，以技术进步带动建筑工业化、数字化、绿色化转型，建设安全耐久寿命长、功能齐全环境美、舒适健康品质优、运维管理服务好的高品质住房。这为中国科技企业助力好房建设提出了更为明确和精准的要求。

同时，在“房住不炒”的政策指引下，通过空间数字化实现智能空间的可视、可管、可控、可维，将成为建设好房子、好小区、好社区、好城区的重要基础能力。目前，华为通过绿色低功率高可靠的海思芯片、全球首个面向全场景分布式操作系统鸿蒙OS和智能硬件互联金标准鸿蒙智联三大自主可控的核心技术，打造了全球领先的空间智能产业链，正在引领空间产业智能化“里程碑”式跨越。

在推动建筑空间智能化进程中，华为全屋智能始终聚焦建筑“使用方”和“管理方”价值，通过技术创新引领产业发展，打造智能好房子。面向建筑使用方，华为全屋智能通过中控屏一屏集中掌控空间、智能MINI一键直达、零学习成本可视可说等方式，让空间变化得心应手。通过超级快控，用户可设计一些与照明、光影、音乐强关联的高感官场景，让生活更有仪式感和氛围感，得到极简、魔力的体验；面向建筑管理方，华为全屋智能可通过AI超感传感器自动感知有人无人，并通过开关面板、空调网关、智能插座来进行无人节电，可广泛适用于办公、酒店、学校等对低碳节能有强烈需求的各类建筑场景。华为的主机+PLC解决方案十分易于部署，无需联网即可在本地自闭环，适宜存量空间改造。同时，华为全屋智能能够为建筑管理方提供一套可管、可维的低成本运营管理工具，华为北向接口Openlab通过标准开放接口和管理方对接，让管理方能远程对每个智能空间可视可控，实现了空间末端与城市主体的数据流打通，激活了智慧城市发展的末端细胞。

华为全屋智能为建筑产业打开了充满黑科技的想象之门、集结各方力量激活空间智能化产业的生态之门。未来，华为全屋智能将继续以科技满足人们对美好生活的向往，以空间智能打造建筑行业高质量发展的新增长极和新动力源，以自主可控的创新技术引领全球空间智能化产业，成为空间智能新时代的主导者。

打造好房子样板，共创高品质生活。本次签约标志着瑞安市城市高质量发展工作迈出坚实的一步。华为将充分运用在技术创新、数字家庭（全屋智能）方面的资源能力和丰富经验，助力瑞安市人民政府根据瑞安市区域特点和产业高质量发展需要，顺应人民对美好生活的向往，推进城市更新行动，努力建设好房子、好小区、好社区、好城区，进而把城市规划好、建设好、治理好，打造宜居、韧性、智慧城市。

(责编：董童、李源)

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