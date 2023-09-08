人民网 黄盛

过去的35年，对于中国经济来说，是不断快速发展、取得举世瞩目成绩的时期，是中国金融业在服务实体经济中，不断发展壮大、践行为民初心的创新时期，也是广发银行从无到有、从小到大，不断书写“发现精彩、开创未来”的成长时期。

35年来，广发银行从珠江之畔走向神州大地，依靠金融智慧的力量和责任担当，从全球化的视野和层次改变金融服务的基本方式，为更多客户创造和分享价值，成为国家战略布局的建设者、中小微企业的陪伴者和城乡民生的守护者。

发挥金融工具作用，助推大湾区发展新格局。受访者供图

服务粤港澳大湾区建设

走进如今的粤港澳大湾区，从重大工程建设到贸易新业态，从区域协调发展到人员跨境往来，生机勃勃，一派繁荣。

琶洲港澳客运码头、广州北站、广州地铁十一号线等基建工程项目开足马力忙建设；昔日满目沙洲滩涂南沙区，如今已蝶变“未来之城”，跨境电商创新业务试点如火如荼，广东芯粤能半导体、南沙晶圆等战略新兴产业正在集群化创新；从中小企业湾区跨境采购支付，到港澳居民北上就业生活的信用卡办理，再到多样化“跨境理财通”资产配置，大湾区内的金融服务愈发利企便民……

在大湾区建设稳步推进的背后，有广发银行35年来发挥金融优势，担当“国家战略布局建设者”的积极探索。

作为改革开放的排头兵、先行地、实验区，广东在中国式现代化建设大局中扮演着重要角色，并在高质量发展这个首要任务和构建新发展格局的战略任务下，举全省之力办好粤港澳大湾区建设，推动粤港澳大湾区成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地。生于广东、长于广东的广发银行，经过35年的发展，实现了粤港澳“9+2”城市以及广东省21个地级市机构全覆盖的股份制银行。

广发银行相关负责人透露，围绕大湾区建设的主线，广发银行支持了广州地铁、深能港务、珠海水务等一批湾区重大基础设施项目，同时针对交通基础设施和新型城镇化建设等重点领域，协同中国人寿集团其他成员单位推出“投融资+”综合金融服务方案，结合项目资本金募集期、建设期、运营期的痛点需求，依托“投贷联动”“联合投资”等业务模式，为大湾区重点项目提供一体化综合金融服务。

“作为国家重点战略区域，以及中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，粤港澳大湾区近年来展现出蓬勃生机，不断朝着建成国际一流湾区和世界级城市群的目标加速前进。这其中，生于斯长于斯的广发银行，积极融入和服务粤港澳大湾区战略，整合境内境外两个市场要素资源，不断创新特色金融服务，构建具竞争力现代金融服务体系，为大湾区高质量发展提供有力金融支撑。”广发银行相关负责人表示。

截至2023年6月末，广发银行在广东省内制造业贷款余额较年初增长18.5%、战略性新兴产业贷款增长29.7%，助力各地现代化产业体系建设。

锚定实体经济发展

走在浙江省湖州市安吉县阔坦的公路上，两旁茂林修竹、满目皆绿。

盈盈绿意背后是安吉县的近百万亩毛竹林。这里曾以全国1.8%的立竹量，创造了全国20%的竹业总产值。为进一步促进竹产业发展，安吉县推进开展“竹产业改造升级碳汇能力提升”项目，建立起“林地流转—碳汇收储—基地经营—平台交易—收益反哺”的全链条体系，实现生态价值优质高效的转换，形成“存入绿水青山，取出金山银山”经营模式。

由于项目既符合绿色金融的发展方向，又能帮助当地农户增收，广发银行为项目主体公司提供了银团贷款2亿元，同时发挥作为中国人寿集团成员单位的优势，与中国人寿旗下保险公司联动开展林业保险产品合作，为竹林、林农提供保险保障服务。

“广发银行自诞生之日起，便始终坚守服务实体经济初心，全力支持稳经济大盘，在小微金融、乡村振兴、绿色金融、外贸经济等领域加大支持力度，为不断完善的产业体系和经济的高质量发展贡献汩汩流动的金融血脉。”广发银行相关负责人表示，从供给侧结构改革中建立要素相互协同的产业体系，实体经济始终是金融业精准发力的目标。

对实体经济的支持，在于为中小微企业的成长提供攻坚克难的“扶手”。广发银行与广东省人力资源和社会保障厅签订战略合作协议，推出粤菜师傅、广东技工、南粤家政专属金融服务方案，为企业提供涵盖融资、结算、保险等一揽子综合服务，支持中小企业发展壮大；该行广州分行创新推出信用经营贷款产品“小微助力贷”，有效解决小微企业“融资难、融资贵”的问题；惠州分行与惠州市市场监督局签署知识产权质押融资战略合作协议，发力知识产权融资支持中小微企业高质量发展等。

践行金融为民初心

近期，在广东汕头的肖女士打算出售房产。当肖女士正在纠结如何筹集资金结清贷款办理过户的时候，广发银行汕头分行“带押过户”的便利政策吸引了她。

据悉，广发银行多年来坚持做好金融便民惠民服务，通过开展首笔二手房“带押过户”业务，可以使肖女士不用还清贷款解除抵押就能办理房产过户，解决传统二手房交易过程中周期漫长、手续繁多、资金安全性不足等难点。

从广发银行身上获得实实在在便利感的不仅是肖女士。据介绍，广发银行不断丰富金融产品，加强普惠金融力度，提升金融服务便利性和可得性。

对于广发银行而言，每一次产品创新，都全力为民众打造财富组合拳；每一次金融服务，都用心让客户感受金融向善的力量。

在助力居民消费和创业就业上，广发银行发挥零售金融优势，近三年信用卡消费金额合计超过7万亿元。在助推乡村振兴上，广发银行实行金融帮扶、产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶同向发力，截至今年7月末，全行涉农贷款余额逾1674亿元；在广发商城设置“乡村振兴专区”，累计上线帮扶产品超5300个，广发希望慈善基金累计募款超1亿元。

“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。成长中的广发银行矢志与实体经济同频共振，与千行百业的中小微企业相知相伴，在服务经济社会发展大局中彰显更大担当。”广发银行负责人表示。

(责编：王连香、高雷)

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