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维信诺亮相2023世界显示产业大会

2023年09月08日15:50 | 来源：人民网
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9月7日，由四川省人民政府、工业和信息化部主办的2023世界显示产业大会在成都开幕。大会主题为“显示无处不在，创享未来世界”。维信诺携高性能、低功耗、高集成及智能像素化（ViP）等创新技术参展，展示了智慧出行、智能家居全系解决方案。此外，维信诺参股公司辰显光电展出了Micro-LED最新进展P0.5 TFT基无边框58英寸Micro-LED拼接屏。

本次展会，维信诺带来了核心技术新突破——ViP，该技术是维信诺基于显示屏更高性能、更多形状、更全显示尺寸、更灵活生产的AMOLED进阶量产技术。本次大会期间发布了2023世界显示产业大会创新成果，维信诺ViP技术荣获十大创新技术奖。此外，维信诺组织了ViP技术专家研讨会，探讨、指导ViP技术更快实现量产。除了核心技术上取得创新突破，维信诺还带来了基于当下市场需求的创新技术成果，从高性能、低功耗、高集成三个方向带来多个优质解决方案。

展会上，维信诺展出了AMOLED智能手机刷新率260Hz展品，以及窄边框解决方案。该方案可使整机左右边框低至0.8mm，进一步提高屏占比。

高集成解决方案方面，维信诺展示了集成光学指纹技术、业界领先的双频双级化毫米波AMOLED屏上天线技术。其中双频双级化毫米波AMOLED屏上天线技术能带来更稳健、更顺畅与更高速的5G使用体验。

针对智能电子产品中尺寸应用，维信诺推出了叠层OLED技术（Tandem OLED），可使显示屏峰值亮度达到2000nits以上。相比单层OLED，功耗可降低30%，寿命提升3倍以上。适用于中尺寸车载、平板电脑及笔记本电脑产品需求。

此外，维信诺还推出了低频LTPS技术、叠层OLED技术等低功耗解决方案。其中低频LTPS技术应用于智能穿戴显示屏的1Hz熄屏显示时，可降低功耗约25%；应用于LTPS手机显示屏30Hz显示时，可降低功耗超过10%。

智能出行解决方案方面，维信诺带来了柔性AMOLED车载中控显示解决方案、柔性AMOLED智能表皮车载显示解决方案、透明A柱、后视镜等。

据悉，在推动OLED产业发展的同时，维信诺前瞻性谋划布局Micro-LED产业，并取得阶段性成果。展会上，维信诺参股公司辰显光电展出了P0.5 TFT基无边框58英寸Micro-LED拼接屏。该拼接屏采用了25微米LED芯片，由4×4个14.5英寸Micro-LED箱体拼接组成，像素间距仅为500微米，屏幕清晰度高，色彩还原度好。此外，这款Micro-LED拼接屏还应用了Micro-LED专用驱动IC，实现了10位色深、240 Hz的高刷新率以及500,000:1的超高对比度。

(责编：曹淼、李源)
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