原标题：如新连续五届亮相绿创展 获绿色创新荣誉

近日，由中国国际投资促进会和联合国工业发展组织联合主办的“第八届中国国际绿色创新发展大会”在厦门召开（以下简称为“绿创展”）。会议以“落实联合国气候公约，促进绿色低碳可持续发展——共建新平台、共创新生态、共享新成果”为主题。会议期间，来自全球的专家、学者与业界代表进行了深入讲解和交流，如新大中华北京代表处首席代表暨资深副总裁李潮东在内的多位演讲嘉宾围绕绿色创新、绿色科技等话题进行了分享。这是如新连续五届参加中国国际绿色创新发展大会，会上还获评“绿色创新领军企业”。

作为可持续发展理念的传播者、践行者和推动者，多年来如新集团一直坚持绿色发展，并将可持续发展上升到战略高度，规划涵盖人文与社区、地球与环境、产品与生产三个维度的可持续发展战略。李潮东在演讲中表示：“绿色环保和节能减排是全球所有国家、企业和老百姓共同的使命，且迫在眉睫，刻不容缓。”

如新大中华北京代表处首席代表暨资深副总裁李潮东

作为一家有责任感的企业，如新集团始终致力于探索绿色低碳发展模式，绿色建筑即是减少碳排放的重要措施之一。于2014年建成的如新大中华创新总部园区(GCIP)，从设计到运营，处处体现了以人为本、人与自然和谐相处的理念。园区已多次获得美国绿色建筑协会颁发的LEED认证，包括绿色环保材料、节水、能效、采光与视野、热岛效应控制、雨水径流控制、雨水收集与处理、工作环境优化、绿色能源与透水路面等。

即将开业的GCIP二期工厂，以工业4.0为标准，仍然按照LEED“绿色建筑金奖”标准设计建造。如新大中华奉贤生产基地总监鞠红表示，“二期工厂积极响应上海无废城市计划及如新零废弃物场所行动，通过利用新技术推进绿色智能智造，‘打造绿色供应链’，为全球绿色经济和环保生态的发展擘画新的蓝图。”该工厂不仅可以有效结合大数据管理和物联网应用，实现均衡生产、有效控制库存、降低成本等数字化管理，还将实现柔性生产，灵活按需定制，在高产能的同时，持续做到节能、节水、降低能耗。

如新大中华信息及发展总监德立红表示，“很荣幸如新已连续五届参加绿创展，借助这个平台让我们有机会向全国乃至全世界展示如新的绿色创新技术和成果。此次如新荣获‘绿色创新领军企业’奖，是对我们长期致力于绿色可持续的最好回报和认可。未来我们将持续在产品研发、生产、销售等各个环节注重环保和可持续发展。同时也将继续加大投入，推动绿色创新，为环保事业做出更大的贡献。“

可持续发展对如新集团而言，不是一项简单的倡议行动，而是深深根植于企业的一种精神。秉持着“GO GREEN”绿色理念，如新集团从自身运营出发，在可持续发展规划中做出了五项承诺：包括建立一套环境影响评估系统，计划提高公司20款最畅销产品的环境影响评分值；对所有产品的生产过程进行评估及打分，计划在2023年之内做出有益于地球与环境的积极措施；到2030年实现所有产品的包装转型，力求减少包装并使用可持续包装；打造一个全球零废弃物设施，以减少碳排放；以及拿出一半以上的善的力量基金会募款，资助给那些为地球与人类提供重要资源的组织与个人。

确保产品安全优质和可持续，是如新企业责任的核心，并贯穿整个产品的生命周期。在产品包装方面，如新采用绿色可循环包装，从源头减少对环境的影响，以及轻量化包装、可再生包装、包装可回收、再利用等措施。2022年如新集团减少塑料使用82.75吨、减少纸张使用23.36吨。如新空瓶回收计划，从2017年发起至2023年7月底，已回收如新空瓶354万个，累计91.8吨，节能1,291,900千瓦时。

李潮东表示：“在推动绿色环保和节能减排的路上，需要形成国家、企业、消费者的三者合力，才能真正达到我们所期待的绿色未来。于企业而言，我们需要把可持续发展作为企业考量的重要标准，哪怕在短期内可能会影响企业的经济发展速度或规模，但长期而言，成为一个在消费者心目中对社会更有益、对自然更友好、更具社会责任感的企业，才是更具价值的盈利目标。“

未来，面对全球气候变化的挑战，如新将继续秉持绿色发展理念，不断推动绿色科技的应用，实现绿色发展的新突破，为全球绿色经济和环保生态的发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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