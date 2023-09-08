原标题：打造稳健计算平台 助力金融数智化转型

随着数字技术的迅速发展，以手机支付为代表的移动支付模式正在引发金融行业变革，缩短了金融服务与普通民众的距离，为大众带来全新的金融体验。

那么，何种科技和能力在支持着金融行业的数智化转型？最近，北京黄金经济发展研究中心研究员田密、联想资深产品营销经理曹盛源、英特尔金融行业客户总监涂伟，就金融产业数字化进程以及商业终端在金融场景中的应用实践等话题进行了深度探讨，为人们展示了科技驱动下的金融行业变革趋势。

在推动金融行业实现科技创新发展的过程中，要将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，促进金融与科技更深度融合、更持续发展，更好地满足数字经济时代提出的新要求、新任务。

对此，田密表示，金融行业正从线上化转向更深层次的数字化，甚至智能化发展。金融数字化，就是增强数据的应用，加快基础设施的建设，以及将科技成果进行有效转化和落地，以此来推动行业创新，赋能渠道产品、客户服务、风险控制等方方面面。而其反过来，对网络的稳定和数据安全等也提出更高要求，需要大量的技术人员以及先进的设备和技术提供支持。

面对金融行业对高性能、稳定、安全的金融计算设备日益增长的需求，曹盛源认为：“硬件厂商打造的智能化终端设备，既要更好地贴近金融客户，也要面对广大的银行储户，适合金融行业应用的关键规律，有的放矢满足多方位需求。”

英特尔vPro平台作为专业的商业计算平台，具备稳定性、安全性、远程管理和高性能高算力等特性，其搭载的英特尔酷睿处理器以及一系列经过验证的方案，能够为金融用户的数字化转型提供稳健支撑。

涂伟表示，在金融行业非常看重的稳定性方面，英特尔通过稳定IT平台计划，为采用vPro平台的终端产品提供技术验证；保证用户终端在未来15个月内，从核心的处理器、芯片组、内存、显卡，以及网络和其他设备驱动，都不需进行驱动升级和打补丁，为稳定运行提供强悍支持;vPro平台具备硬件级的安全防护技术，并通过诸如 Unicode技术，从电脑出厂到最终客户生产投产交付全流程，应对可能被非法篡改硬件的挑战，满足金融用户的高安全等级需求。

涂伟对vPro平台的稳定、安全性能极具信心，并补充道：“在运维方面，vPro平台可以帮助IT人员提供终端管理工作，包括远程开关机与重启，甚至操作系统损坏的设备也可以被及时检测与重启，既能够保障运维高效，又可以实施数据保护。这对金融行业用户管理非常庞大的计算终端体系，维护分散在从一线城市，直至四、六线城市，乃至乡镇的复杂计算机网路，和保障数据安全都极其必要。”

曹盛源也表示：“vPro为商用终端提供了专业级性能，其搭载的酷睿处理器，凭借高性能的混合架构以及更大的缓存和 AI 加速技术，让终端电脑算力更高、速度更快，使金融业务大规模数据处理、传输等应用更流畅。

数字金融是科技驱动的金融创新。田密研究员强调，AI、大数据等新技术正在加快应用，驱动金融科技日新月异，除对算力需求高涨之外，对算力的智慧化也有更高要求，从而加速了电脑更新速度。这需要金融行业的电脑采购更具前瞻性，以便与时俱进。依托vPro平台持续架构创新，英特尔与联想等产业伙伴不断深化合作，推动商用终端升级焕新，并携手金融行业用户，共同为打造适应数字经济发展的现代金融体系提供坚实保障，进一步为公众创造更多的服务可能性。

(责编：董童、李源)

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