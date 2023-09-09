人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家发展改革委集中公开推介4894个吸引民间资本参与的重点项目

2023年09月09日04:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月8日电（记者严赋憬、陈炜伟）为进一步激发民间投资活力，国家发展改革委9月8日通过统一的向民间资本推介项目平台，集中发布了4894个重点项目，总投资约5.27万亿元，积极吸引民间资本参与。

　　国家发展改革委有关负责人介绍，本次推介的项目，从行业领域看，城建、农业、旅游等项目数量较多，城建、公路、水路港口等项目规模较大。从地区分布看，东部、中部、西部、东北地区分别推介2213个、1020个、1497个、164个项目。从参与方式看，民间资本可以通过控股或参股项目公司等多种方式，参与重点项目建设运营。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：到2025年元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破
　　人民网北京9月8日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为抢抓机遇引导元宇宙产业健康安全高质量发展，有力支撑制造强国、网络强国和文化强国建设，工业和信息化部、教育部等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极。 《行动计划》提出，元宇宙是数字与物理世界融通作用的沉浸式互联空间，是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业，是数字经济与实体经济融合的高级形态，有望通过虚实互促引领下一代互联网发展，加速制造业高端化、智能化、绿色化升级，支撑建设现代化产业体系。…
从“理念”变为“软实力” 业界：讲好践行ESG的“中国故事”
　　人民网北京9月8日电 （记者李彤）近年来，全球市场对ESG信息披露的需求不断增长。为什么要进行ESG信息披露，需要遵循哪些标准与准则？ “ESG披露正在从‘选择题’变为‘必答题’”“我们要讲好ESG的‘中国故事’”“相关法律法规和准则有待进一步精细化”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部