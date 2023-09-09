新华社郑州9月8日电（记者唐健辉、李文哲）今年前8个月，郑州商品交易所累计成交量约25亿手，同比增长64%。

这是记者从9月8日在郑州召开的2023中国（郑州）国际期货论坛主论坛上获悉的。据国际期货业协会（FIA）统计，今年上半年郑商所成交量全球排名上升至第6位，日均持仓量1761万手，同比增长71%，产业客户日均持仓量同比增长66%，服务实体经济高质量发展的市场基础进一步夯实。

受访业内人士指出，郑商所PTA、棉花、白糖、菜籽粕等品种功能有效发挥，为产业链企业提供有效价格信号和风险管理工具，为政府宏观管理部门提供价格参考。目前，国内99%的PTA、80%的棉花现货贸易按照“期货价格+升贴水”的主流方式进行定价，提升了产业链黏性，畅通了产业链供应链循环。

目前，郑商所共上市31个商品期货期权，覆盖粮、棉、油、糖、果、农资、能源、化工、纺织、冶金、建材等多个国民经济重要领域。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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