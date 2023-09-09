新华社北京9月7日电 （记者胡璐）记者7日从国家林草局了解到，《湿地公约》常委会第62次会议审议通过了我国提交的关于在深圳建立国际红树林中心的区域动议提案，这意味着我国正式成立国际红树林中心。

国家林草局有关负责人说，在去年召开的《湿地公约》第十四届缔约方大会上，我国宣布将加强湿地保护的国际合作，在深圳建立国际红树林中心。近一年来，我国与相关缔约国和公约秘书处共同努力，提交了红树林中心建设方案，得到了公约常委会的认可和批准。

这位负责人说，下一步，国际红树林中心将通过建立开放包容、共建互利的红树林和滨海蓝碳生态系统国际合作机制，推动全球红树林保护、修复和合理利用，助力生态系统健康发展。

近年来，我国高度重视红树林保护工作，在湿地保护法中专门设置了红树林条款，组织实施《红树林保护修复专项行动计划（2020—2025年）》。经过努力，我国红树林面积比本世纪初增加了7200多公顷。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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