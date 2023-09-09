原标题：滴滴二季度中国出行营收同比增长57% 6月日均单量超3000万单

9月9日，滴滴在其官网发布2023年第二季度业绩报告，二季度滴滴实现总收入488亿元，同比增长52.6%；归属于滴滴普通股股东的净亏损为3亿元，经调整EBITA亏损1000万元。

分业务来看，二季度滴滴中国出行（包含中国网约车、出租车、代驾、顺风车）总收入达到445亿元，同比增长57%，经调EBITA盈利14.4亿元。国际业务的总收入为19亿元，同比增长35.3%，经调EBITA亏损2.4亿元。其他业务的总收入为25亿元，同比增长8.6%，经调EBITA亏损12.1亿元。

营收增长的背后是滴滴整体单量的提升。2023年第二季度，滴滴核心平台总单量为33亿单，同比增长45.2%。其中，中国出行的单量为26.74亿单，同比增长47.7%；国际业务的单量为6.26亿单，同比增长35.2%。滴滴出行App上架以来，中国出行订单保持连续增长，二季度日均单量达2940万单，6月日均单量已突破3000万单。

同期，滴滴核心平台总交易额（GTV）达到840亿元，同比增长54.8%。中国出行GTV为676亿元，同比增长60.5%；国际业务GTV为164亿元，同比增长34.9%。

上半年，滴滴陆续推出“滴滴567”、“滴滴9块9打车”等面向用户的出行优惠活动。今年端午小长假期间出行热度持续高涨，在6月22日端午假期首日，超40万用户下载滴滴出行App。

作为灵活就业平台，滴滴一直在积极发挥着稳就业的作用。今年6月滴滴发布“橙意保障计划”，升级收入、权益和发展三大保障，切实保障网约车司机的合法权益。滴滴还在6月启动“清凉一夏”计划，为司机师傅发放总额为5亿元的高温补贴。

截止2023年6月30日，滴滴现金及现金等价物、受限资金和理财投资余额为538亿元，2022年12月31日的余额为488亿元。

(责编：崔元苑、李源)

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