原标题：交通出行更低碳、智能、多元

图为9月4日在德国慕尼黑国际车展媒体预展上拍摄的比亚迪发布会现场。新华社发

2023年德国国际汽车及智慧出行博览会5日至10日在德国慕尼黑举行。这一技术盛会吸引不少国际知名企业携最新车型与技术创新亮相，共同畅想未来交通解决方案。

业内人士表示，本届博览会聚焦绿色低碳转型、融合数字与智能化技术创新、更丰富多元的出行方式等话题，有望对全球汽车行业及交通出行的未来发展产生重要影响。

出行更低碳

博览会主办方之一德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒表示，慕尼黑国际车展既是数字移动平台，也是致力于气候保护和资源节约的可持续移动平台。

展会期间，各家厂商纷纷推出低碳、绿色的产品和解决方案。德国宝马集团推出宝马新世代概念车，并预计2025年实现量产。据介绍，该车提高再利用材料使用比例，并采用宝马第六代电力驱动系统，内饰设计完全摒弃装饰性镀铬或皮革，进而减少生产中的碳排放。

宁德时代携旗下采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的车用电池“神行超充电池”参展，该产品可帮助电动汽车实现“充电10分钟，续航400公里”。

宁德时代电芯研发工程师高鹏飞介绍，希望该产品为行业树立新标准，为欧洲车企提供有竞争力的解决方案，推动电动车在市场上更快普及。

此外，本届博览会期间还举办了世界新能源汽车大会。这是该大会首次在中国以外举办，会上中德业界代表呼吁加强两国汽车领域合作，共同把握新能源汽车转型发展机遇、实现共赢发展。

加速智能化

随着新一代信息技术、自动化技术加速迭代，从汽车软件、自动驾驶到娱乐系统，数字技术越来越融入驾驶体验各方面并成为主流，科技创新支撑交通出行领域迈向数字化和智能化时代。

在博览会上，众多汽车零部件供应商推出基于软件的智能交通领域最新技术产品。

博世集团董事会成员马库斯·海恩表示，软件是进一步增强出行便利的关键，能够为驾驶员提供个性化、数字化的驾驶体验，驾驶辅助等新功能可通过软件无线升级至车辆中，无需使用传统接口连接，更加方便快捷。

自动驾驶也是汽车智能化发展的关键方向之一。博览会现场展出一款由德国舍弗勒集团和荷兰VDL Groep合作开发的电动自动穿梭巴士，其最高时速达70公里。

舍弗勒集团首席执行官克劳斯·罗森菲尔德表示，这款自动驾驶穿梭巴士有望实现L4级自动驾驶，因其安全、快速、便捷的出行特性，将成为现代移动出行生态系统中不可或缺的部分。

本届博览会上，商汤绝影全方位展示了智能座舱大模型产品体系，将安全舒适、极简交互以及个性化智能座舱体验带到全球消费者面前。

商汤科技联合创始人王晓刚表示，期待将长期积淀的大模型技术能力和量产经验带给全球客户，让智能座舱变成暖心的好管家，共同开启人机共驾新体验。

多元化呈现

此次博览会注重体现“前所未有的现代综合出行理念”，将重点从燃油车转向零排放出行，并从汽车本身拓展到自行车和更多微型、公共交通工具。

穆勒表示，此次博览会是全球通过电气化和数字化实现可持续发展的前瞻性平台，旨在揭示整个出行领域的多样性。

按照主办方设想，慕尼黑博览会摆脱传统展厅概念，通过开放空间让普通民众了解辅助系统、自动驾驶、充电基础设施等领域的创新产品，并邀请专家讨论可持续出行项目和城市发展。博览会期间，公众可以试驾体验奥迪、奔驰、大众、比亚迪、小鹏、极星等汽车品牌近50款车型。

自行车也是博览会固定组成部分，许多德国本地和国际自行车制造商参与其中，并在市中心设置一条约4公里的自行车测试道。

德国汽车工业协会主管此次博览会的部门负责人扬·黑克曼表示，各类交通工具对于出行方式整体都不可或缺。每个人与交通行业紧密关联，共同探讨未来出行的多样性，是本届博览会的“真正魅力所在”。

（新华社德国慕尼黑9月8日电 参与记者：康逸、黄燕、单玮怡、朱晟、李超）

(责编：郝帅、杨迪)

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