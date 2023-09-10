原标题：消费市场不断恢复 供求关系持续改善

央视网消息：通过数据看经济。国家统计局9月9日发布的数据显示，8月份，消费市场继续恢复，供求关系持续改善，全国居民消费价格指数(CPI)同比由上月下降0.3%转为上涨0.1%，环比上涨0.3%。

8月份，受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.0%，降幅比上月收窄1.4个百分点；环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%。

数据改善，释放什么信号？后续CPI与PPI走势预期如何？

专家表示，CPI或将平稳回升，PPI同比降幅也将进一步收窄。

国家发展改革委价格监测中心分析预测处处长张学武表示，8月份PPI环比今年以来首次转正，展望后期，随着经济持续好转，中秋国庆节日带动消费需求稳步回暖，基建施工进入旺季，企业生产需求进一步释放，预计后期CPI将平稳回升，PPI同比降幅也将进一步收窄。

一些更为具体的数据也验证着经济的持续好转。

猪肉消费：8月份猪肉价格上涨 9月涨势明显减弱 供需逐渐平衡

猪肉价格是影响物价的重要因素，今年以来，猪肉价格低位运行，但是8月份猪肉价格却迎来了一波明显上涨。进入9月份以后，猪肉价格小幅波动、逐渐稳定。

在生产端，全国生猪价格在8月份连续上涨后，近期也呈现逐渐趋稳、小幅回落的趋势，养殖户也看准时机出栏肥猪。有养殖户表示，目前出栏一头肥猪效益在150元左右，和前7个月亏损相比，养殖户普遍实现了扭亏为盈。同时，养殖户还通过精准饲喂等精细化管理提升养殖效率，保证养殖收益。

暑期旅游市场火爆 数据表明旅游业已进入复苏向上新通道

根据中国旅游研究院的数据显示，今年暑期全国国内旅游人数达18.39亿人次，占全年国内旅游出游人数的28.1%；实现国内旅游收入1.21万亿元，约占全年国内旅游收入的28.7%，多数目的地接待游客人数达到历史最高水平。专家表示，随着中秋国庆假日的到来，对全年旅游经济持更加乐观的预期。

住房消费：居民购房意愿进一步增强 住房消费有望增长

近期各地推出的“认房不认贷”政策落地执行后，取得积极效果。住房城乡建设部政策研究中心副主任浦湛指出，“认房不认贷”政策出台以后，市场反响积极。调查显示，从全国整体上看，购房意愿大概能增加15个百分点，一线城市可能增幅更高。有刚需和改善性需求的购房者积极入市。一些市场机构的调研显示，带看量和成交量明显提升。

市场表现：投资者入市积极 市场呈现恢复性上涨态势

本周是支持科创板投资者直接参与北交所市场交易的政策落地首周，投资者开户踊跃。9月4日至8日，北交所新开户超过17万户，远高于政策出台前。同时，北交所交投活跃度明显提升，市场呈现恢复性上涨态势。北证50指数累计上涨1.81%，全周成交99.28亿元，日均成交19.86亿元，环比增加45.83%，日均换手率1.42%，环比提升0.39个百分点。

(责编：郝帅、杨迪)

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