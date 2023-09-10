原标题：证监会发布《行政处罚罚没款执行规则》

中国证监会日前在其官网发布消息称，为进一步规范行政处罚罚没款执行工作，推动形成执行工作合力，提升执行工作效能，证监会发布《行政处罚罚没款执行规则》。

中国证监会资料图

执行规则共三十三条，根据执行工作各个环节制定具体规范：一是对案件调查审理阶段加强查找、发现当事人财产线索提出了明确要求；二是对不按时缴纳罚没款当事人进行催告督促、申请法院强制执行以及退库的工作流程等方面作出了明确规定；三是对行政处罚法中，当事人确有经济困难“可以暂缓或者分期缴纳”罚款的规定予以细化，从申请暂缓、分期缴纳的情形、申请材料内容、审查及批准程序等方面制定细则，增强可操作性；四是针对实践中问题突出、但法律规定不明确的“申请强制执行时限”问题进行专门研究，划分不同情形作出了具体规定。

根据证监会消息，执行规则着力于为证监会罚没款执行工作提供一套全环节、可遵循的工作流程。对法律规定不明确或者以往处于模糊地带的内容予以进一步明确，规范罚没款执行工作，积极便利当事人缴纳罚没款，同时并没有新增当事人义务。

证监会表示，将持续加大行政处罚执行工作力度，用足用好法律授权，强化执行监督，进一步提升执行质效，维护执法权威，切实服务资本市场高质量发展。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：郝帅、杨迪)

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