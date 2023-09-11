原标题：北京惠民文化消费季 十年惠民金额48亿元

记者从演艺京城推介会上获悉，截至目前，第十一届北京惠民文化消费季已举办活动约9.9万场，参与人次约387万人次，消费金额约23亿元，惠民金额约1.3亿元。

北京市文资中心副主任赵恩国介绍，北京惠民文化消费季已经连续举办了十一届，十年来文化消费季累计消费人次9.8亿，累计消费金额超1100亿元，累计实现惠民金额48亿元。

第十一届北京惠民文化消费季作为2023北京文化论坛的配套活动，相比往届，本届主要有三大亮点：

惠民力度更大

联动2023北京文化消费促进行动，积极发挥4500万政府财政惠民补助资金撬动作用，引导社会和企业加大文化惠民力度，开展满减、买赠、优惠券、打卡兑礼等多种惠民活动，预计现场参与人次不低于1200万，预期实现不低于2亿元惠民金额，带动不低于100亿元文化消费。

活动内容更丰富

“文创京城”主要聚焦文创产品领域，面向年轻人群开展玩转北京文创打卡、与大师一起看好景等34项活动。“书香京城”开展图书市集、新书首发系列活动等36项活动。8月25日至9月25日期间，在地坛公园、国际传播科技文化园举办的图书市集。“艺术京城”面向广大艺术爱好者开展艺术联盟展、与大师一起看好展等34项文化惠民活动。比如“演艺京城”面向全年龄段演艺影视爱好者，开展戏剧体验日、一起看电影等54项活动。8月至9月在中国木偶剧院举办的儿童戏剧季。“娱游京城”将开展中轴线研学游宣讲、京津冀微旅游等22项活动。

更注重营造文化消费氛围

赵恩国介绍，北京惠民文化消费季将在太庙、天桥演艺区、首钢园、751艺术区等能够代表北京文化特色的场所，举办中轴路线骑行、戏剧体验日、首钢运动汇、遇见博物馆等有特色的活动，让参与者实地体验和感受北京文化产业发展成果。精心策划品牌活动，9月15日至17日在北京文化消费金三角的隆福寺举办“京彩文化消费嘉年华”，吸引近200家文化商户参与，打造集文创销售、手作体验、非遗互动、动漫游戏、潮流运动、直播逛集于一体的综合性文化市集。（记者 祖薇薇）

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“演艺京城”6小时“时光音乐会”引领观众另类打卡鼓楼

第十一届北京惠民文化消费季演艺京城主题活动“时光音乐会”在北京鼓楼举行。6小时的音乐会，结合主题推介、文创市集、国风游园等丰富形式呈现一场持续全天的沉浸式文化盛宴。

北京市国有文化资产管理中心规划发展处处长吴锡俊介绍，本届文化消费季“演艺京城”板块主要呈现三大亮点：一是多方联动，打造高品质文化供给。联动影院、剧院、会馆等各大市场主体，面向全年龄段人群，覆盖戏剧、曲艺、歌舞、音乐等领域，推出“与大师一起赏好戏”“戏剧体验日”“儿童戏影季”等活动。二是多维推进，打造高质量文化体验。开展通城记打卡、戏剧体验活动，并创新开展“时光音乐会”，与“钟鼓时间妙会”结合举办“文创市集”“国风游园会”等活动，开启特色沉浸式体验之旅。三是多措并举，打造高水平文化惠民。引导开展折上折、满减、买赠、套票、免费观影等折扣活动，并组织惠民观影活动，推出“一起看电影”文化进社区主题活动，不断增强人民群众获得感、满意感。（记者 郭佳）

(责编：曹淼、李源)

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