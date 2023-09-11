刘桃熊 冯维健

原标题：河北：数字政府建设让城市治理变“智理”

智慧城市指挥中心串线成网，城市治理“一朵云”全覆盖；无人驾驶、智能巡查亮相街头，为城市监管带来“智慧体验”；打破部门信息壁垒，“一网通办”成为常态。近年来，随着数字技术发展，数字政府建设也驶入快车道，不断让城市治理变“智理”。

近日，2023中国国际数字经济博览会（简称“数博会”）在河北石家庄举办。在“数字馆陶·智慧未来”展位，一款集成多种功能的智慧灯杆吸引了不少人的关注。其顶部搭载的环境监测传感器，可实现区域空气质量在线监测；中间的智慧监控摄像头，能对城市中的违章停车、私设摊位等行为进行抓拍，遇紧急情况还可以一键报警。

“智慧灯杆和各种感知终端结合，实现对城市中不同场景的数据采集、分析，服务公安、交管、城管、生态环境等多个部门。”智慧馆陶综合指挥中心主任闫立峰说，目前该设备已经在馆陶县落地应用。

“应用场景创新已成为数字政府建设重要驱动力。”在数博会中国式现代化数字政府应用场景创新论坛上，中央党校教授、国家信息化专家咨询委员会委员汪玉凯说，各地可以在交通治理、城市应急、生态治理、智慧政务等领域挖掘场景机会，提供高效便捷的数字社会服务。

在廊坊临空经济区，一辆5G智能巡逻车行驶在道路上，车顶安装的全景高清摄像头沿街拍摄。临空经济区数智城市运营中心里，全区3D地图铺满大屏，街道、楼宇、田地一目了然。工作人员通过系统实时查看巡逻车发来的“城市体检报告”，进而科学做出决策。

在唐山市环境保护指挥中心，不停闪烁的三块监控大屏幕背后，是一张覆盖全市主要污染源的“天罗地网”。屏幕上除了显示大气网格化监测点、重点企业、重点施工工地等点位的大气数据，还集成了十余套监控系统，依托数字信息化监管体系，可实时研判污染形势、下达管控指令。

唐山是河北重要的工业城市，生态环境治理压力相对较大。唐山市生态环境局科技执法处处长胡志光表示，当地专门建设了固定污染源非现场数字信息化监管体系，基于大数据架构，从企业、设备、排口层级对数据进行深度整合，在对企业全过程监管的同时，也对异常情况进行源头预防。

如今，科技赋能政务服务体验优化，政务服务实现从被动到主动、从标准化到个性化、从人工审批到智能快审，群众办事有了新体验。

“你好，我在外地赶不回来，无法现场认定怎么办？”不少通过教师资格考试的人员可能面临无法完成现场认定的问题。为了提高事项审批服务效率，石家庄市鹿泉区创新教师资格认证方式，通过智能审批系统，为办事群众提供“线上材料提交+AI智能审批+证书免费邮寄”的全流程服务。整个审批流程平均用时3分钟，真正实现申请人“足不出户”便能拿到教师资格证。

河北省政务服务管理办公室党组书记、主任孙晓函表示，通过大力深化一网通办，全省实现76个企业和个人全生命周期套餐“一次办”，涉企经营事项申请材料减少35%，232个河北事项“京津冀一网通办”，160个高频事项“跨省通办”。

新华社石家庄9月9日电

(责编：王震、陈键)

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