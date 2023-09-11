原标题：金融活水助企业“海阔凭鱼跃” 交通银行全面支持民营经济发展

近期，以《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布为标志，一系列政策文件相继推出，一揽子政策举措密集出台，释放出持续支持民营经济发展的强烈信号。民营企业的发展壮大离不开资金支持。交通银行始终坚持“两个毫不动摇”，积极发挥金融“国家队”的主力军作用。上半年末，交行民营企业贷款余额近1.5万亿元，较年初增长10%，信贷服务民营企业近40万户。

科技金融促进民企创新发展

“我们研发制造的高强度紧固件及紧固系统解决方案已被广泛应用于风电、汽车、核电、工程机械等高科技领域。”国家级专精特新小巨人企业——飞沃科技的负责人自豪地介绍道。自2018年以来，交行常德分行根据飞沃科技的发展特点精准优化融资方案，从单一业务品种到集合科技研发贷款、流动资金贷款、贸易融资等多品种的综合服务，从500万元到近亿元的授信额度……2023年6月，该行又积极运用“科技研发贷款”，以应收账款质押的方式为飞沃科技提供金融支持3000万，及时满足了企业风电紧固件产品研发所需要的设备采购等资金需求。

全球化服务拓宽民企融资渠道

盛虹新加坡是盛虹控股集团旗下的全资海外子公司，负责原油采购，为盛虹炼化提供原材料保障。近年来，盛虹炼化原油需求量大幅增加。交行连云港分行多次上门调研，分析业务链条，提出业务创新方案，于2023年6月为盛虹新加坡发放8000万元NRA人民币境外贷款。该笔贷款通过境内集团授信放款境外子公司的业务模式，拓宽了企业融资渠道，改变了以往用内保外贷等方式为境外子公司融资的传统方式，具有效率高、操作便捷灵活等特点，更好助力民营企业“走出去”。

全周期服务陪伴民企化茧成蝶

如今走出国门的绝缘材料行业巨头浙江荣泰电工已与交行嘉兴分行结缘二十载。2003年，时年“5岁”的浙江荣泰只是嘉兴市永红村的一家小型材料加工厂。“当时，经营场所是租的，不能作为抵押物，我们在了解企业的生产、经营、管理模式后，为其发放了无抵押贷款。”交行客户经理对当年的场景历历在目。此后，交行在企业发展的不同阶段，为其搭配流动资金贷款、银行承兑汇票以及出口发票融资等授信品种，助力其更快抢占市场。目前，浙江荣泰已与交行在结算账户、IPO专户、离岸账户、各类贷款、远期结售汇等方面开展全方位合作。2023年8月1日，浙江荣泰在上交所成功上市。

交行公司业务部相关负责人表示，交行作为国有大行，在服务实体经济方面，明确不唯所有制、不唯大小、不唯行业、只唯优劣，对各类所有制经济一视同仁。下一步，交行将立足已发布的金融支持民营企业“行动十条”，全面推动民营企业金融服务质效提升。

(责编：曹淼、李源)

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